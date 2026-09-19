Y una noche Racing Club volvió al triunfo: le ganó a Sarmiento en el Cilindro de Avellaneda

Racing despertó su potencia ofensiva en el complemento y se quedó con un triunfo necesario y fundamental.

Racing volvió a sonreír frente a Sarmiento de Junín

El arranque mostró a Racing dueño de la pelota aunque carente de luz en los últimos metros. Sin embargo, sobre los 23’ del primer tiempo, el juvenil Gonzalo Escudero frotó la lámpara: la agarró desde la medialuna y sacó un zurdazo formidable que reventó el travesaño y se metió contra el caño izquierdo de Ayala. Fiesta en las tribunas.

La alegría duró poco. Apenas tres minutos después (26’), Julián Contrera armó una maniobra vistosa por la banda derecha y envió un centro preciso para la aparición solitaria del paraguayo Junior Marabel, quien conectó de cabeza e igualó el trámite para el equipo del Colorado Sava.

En el complemento, Vojvoda mantuvo la fe en sus once y la apuesta rindió frutos rápido. A los 6’, Ulises Ortegoza envió un centro venenoso desde la derecha y Adrián Maravilla Martínez tiró de jerarquía con un gran cabezazo para poner el 2-1 y destrabar el partido.

A partir de allí, el local impuso condiciones de guapo, dominó el ritmo y no sufrió sobresaltos. La tranquilidad definitiva llegó a los 35’, cuando Ignacio Rodríguez tomó una pelota suelta fuera del área y le pegó un zurdazo rasante, directo a la ratonera izquierda del arquero visitante para sellar el 3-1.

Triunfo determinante para alimentar el sueño de meterse entre los ocho mejores y encarar con otro aire el gran objetivo: el cruce de este 27 de septiembre ante Boca en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La síntesis de Racing vs. Sarmiento

Torneo Clausura de la Liga Profesional -Fecha 10ª-

Estadio: Racing Club (El Cilindro).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Salomé Di Iorio.

Racing Club (3): Facundo Cambeses; Gonzalo Escudero, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Sarmiento de Junín (1): Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Goles: PT: 23' Gonzalo Escudero (R) y 26' Junior Marabel (S). ST: 6' Adrián Martínez (R), y 35' Ignacio Rodríguez (R).

Cambios: ST: 12' John Rentería por Contrera (S) y Diego Churín por Herrera (S); 33' Nazareno Colombo por Escudero (R); 36' Nicolás Pasquini por Díaz (R), Gastón Giménez por M. Martínez (S) y Manuel Maza por Mavilla (S); 40' Matías Kranevitter por Ortegoza (R) y Matko Miljevic por Lodico (R); 46' Gabriel Torres por A. Martínez (R) y Duvan Vergara por L. Díaz (R).