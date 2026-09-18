El defensor paraguayo Diego Viera, cuando lo llamaron para volver a Godoy Cruz para disputar la Primera Nacional, no lo dudó. El zaguero central que había dejado una huella en Primera División, jugó entre 2015 y 2019 y regresó tras 7 años, con el objetivo de pelear el ascenso a Primera.
Diego Viera sobre el objetivo que tiene el plantel de Godoy Cruz: "Llegar a una final"
Diego Viera, el defensor y capitán de Godoy Cruz analizó la campaña del equipo y esta recta final que se le viene en la Primera Nacional
Diego Viera, cada vez que habla no anda con vueltas. "En esta recta final esperamos seguir peleando en los primeros puestos. El objetivo es poder llegar a una final, ojalá que el cierre dl torneo sea de la mejor manera", aseguró.
Diego Viera desde su vuelta al Tomba, asumió la capitanía y es la palabra de experiencia del equipo dirigido por Pablo De Muner habló con Ovación, "Con la experiencia fui aprendiendo mucho. Me tocó llegar a Godoy Cruz y ser el capitán del equipo y estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo", admitió.
El paraguayo habló de los más jóvenes que hay en el plantel. "Tengo a compañeros de mucha categoría y están dejando todo en la cancha, ellos también me ayudan y aprendo mucho de ellos", opinó.
Sobre el buen andar del equipo, afirmó: "Estamos muy contentos por estos triunfos que venimos consiguiendo. La clave es el esfuerzo, el sacrificio que ponemos cada partido, en estos partidos que nos quedan, esperemos seguir de la misma manera". No nos tenemos que conformar con esto y tenemos que ir por más, hay varias finales por jugar".
Diego Viera habla de las virtudes de Godoy Cruz
Diego Viera, se refirió a las fortalezas que tiene el equipo y manifestó: "Somos un equipo que tiene mucha actitud, convencimiento y apunta a lo grande. Es un plantel que trata de mejorar día a día para salir adelante. Lo noto en cada entrenamiento y en los partidos, a los jugadores que le toca entrar, lo hace de la gran manera, es muy importante tener una competencia sana".
Lo que viene para Godoy Cruz
Godoy Cruz jugará este domingo de visitante ante Deportivo Morón. El encuentro se disputará desde las 15 y corresponde a la fecha 30 del torneo de la Primera Nacional. El Expreso viene de dos triunfos seguidos y se ubica a seis del Gallito, al rival que enfrentará en esta ocasión.
En pocas palabras
- Objetivo de Godoy Cruz: el defensor y capitán Diego Viera afirmó que el objetivo es llegar a una final.
- Análisis del equipo: Viera destacó la actitud, el convencimiento y la mejora diaria del plantel.
- Próximo partido: Godoy Cruz jugará de visitante ante Deportivo Morón por la fecha 30 de la Primera Nacional.