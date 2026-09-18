Diego Viera sobre el objetivo que tiene el plantel de Godoy Cruz: "Llegar a una final"

El paraguayo habló de los más jóvenes que hay en el plantel. "Tengo a compañeros de mucha categoría y están dejando todo en la cancha, ellos también me ayudan y aprendo mucho de ellos", opinó.

Sobre el buen andar del equipo, afirmó: "Estamos muy contentos por estos triunfos que venimos consiguiendo. La clave es el esfuerzo, el sacrificio que ponemos cada partido, en estos partidos que nos quedan, esperemos seguir de la misma manera". No nos tenemos que conformar con esto y tenemos que ir por más, hay varias finales por jugar".

Diego Viera, habló de esta recta final que le viene a Godoy Cruz, en el torneo de la Primera Nacional.

Diego Viera habla de las virtudes de Godoy Cruz

Diego Viera, se refirió a las fortalezas que tiene el equipo y manifestó: "Somos un equipo que tiene mucha actitud, convencimiento y apunta a lo grande. Es un plantel que trata de mejorar día a día para salir adelante. Lo noto en cada entrenamiento y en los partidos, a los jugadores que le toca entrar, lo hace de la gran manera, es muy importante tener una competencia sana".

Pablo De Muner ajusta detalles para enfrentar al puntero Deportivo Morón.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará este domingo de visitante ante Deportivo Morón. El encuentro se disputará desde las 15 y corresponde a la fecha 30 del torneo de la Primera Nacional. El Expreso viene de dos triunfos seguidos y se ubica a seis del Gallito, al rival que enfrentará en esta ocasión.