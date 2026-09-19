Gimnasia y Esgrima empata con Deportivo Riestra en el Víctor Legrotaglie

El equipo dirigido por Darío Franco, que viene de perder ante Defensa y Justicia como visitante, busca sumar de a tres en su estadio donde lleva siete partidos sin perder. Hasta ahora no puede marcar la diferencia.

Volvió Agustín Módica a jugar como titular en Gimnasia y Esgrima

En el Lobo volvió a jugar de titular su goleador Agustín Módica tras recuperarse de una distensión. Disputó algunos minutos ante Defensa y Justicia y este sábado actuó desde el arranque por Ignacio Sabatini.

Mientras que Nahuel Barboza y Brian Andrada fueron titulares por los lesionados Fermín Antonini y Facundo Lencioni.

El equipo dirigido por Darío Franco no encontró la fórmula para superar al Malevo.

La más clara la tuvo Cingolani que se fue afuera .

Sobre el final del primer tiempo chocaron con sus cabezas Agustín Módica de Gimnasia y Esgrima y Jonathan Goitia de Riestra y hubo preocupación por algunos minutos.