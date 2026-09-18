De la "D" a la élite nacional: Independiente Rivadavia y su debut en la División de Honor

La Lepra, que participará por primera vez de la competencia, aseguró su lugar tras coronarse campeón de la Copa de Oro Sur disputada hace exactamente un año en Trevelin, localidad situada en la región de la Patagonia, en el departamento Futaleufú de Chubut.

Independiente Rivadavia forma parte del Grupo F (el torneo consta de 24 equipos divididos en seis zonas). Allí se verá las caras con Rosario Central (Rosario), Sindicato de Petroleros (Com. Rivadavia) y José Hernández (Paraná). Los tres primeros partidos se jugarán en el Microestadio de Don Orione los días domingo, lunes y martes, en el horario de las 19.30.