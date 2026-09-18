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Futsal - División de Honor

De la "D" a la élite nacional: Independiente Rivadavia y su debut en la División de Honor

Pablo Nacif, DT de Independiente Rivadavia, no dejó tema sin tocar en la previa del debut de su equipo en la División de Honor

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia se prepara para su primera División de Honor.

Independiente Rivadavia se prepara para su primera División de Honor.

La División de Honor, el torneo de futsal más importante del país, está a la vuelta de la esquina. La edición 2026 del certamen se desarrollará en Mendoza del 20 al 26 de septiembre y contará con siete representantes de nuestra provincia. Uno de ellos es Independiente Rivadavia.

La Lepra, que participará por primera vez de la competencia, aseguró su lugar tras coronarse campeón de la Copa de Oro Sur disputada hace exactamente un año en Trevelin, localidad situada en la región de la Patagonia, en el departamento Futaleufú de Chubut.

Independiente Rivadavia forma parte del Grupo F (el torneo consta de 24 equipos divididos en seis zonas). Allí se verá las caras con Rosario Central (Rosario), Sindicato de Petroleros (Com. Rivadavia) y José Hernández (Paraná). Los tres primeros partidos se jugarán en el Microestadio de Don Orione los días domingo, lunes y martes, en el horario de las 19.30.

Pablo Nacif, referente del futsal de Independiente Rivadavia.

Pablo Nacif, referente del futsal de Independiente Rivadavia.

En la previa del debut, quien alzó la voz fue Pablo Nacif. El actual entrenador, que hace las veces de dirigente y supo portar la 14 del Azul por varios años, expresó sus emociones en la previa de uno de los momentos más importantes en la historia de la disciplina.

La palabra de Pablo Nacif, DT de Independiente Rivadavia

  • Sobre la preparación del equipo: "La preparación ha sido muy intensa. Todo el año hemos trabajado pensando en este torneo. Los equipos mendocinos tenemos una ventaja, ya que el torneo local es uno de los más importantes a nivel nacional. Eso nos hace que podamos estar preparados para la exigencia en este torneo".
  • "Es la primera División de Honor que va a jugar Independiente Rivadavia y que se juegue en Mendoza es un condimento especial. Hacerlo con nuestra gente y la familia acompañando va a ser muy emocionante e importante para la historia de la disciplina".
  • El inicio de la disciplina hace casi una década: "Hace nueve años le acerqué el proyecto a Agustín Vila para que la disciplina vuelva al club. Arrancamos en la D, haciendo convocatoria y hoy llegamos a la elite del futsal. Tenemos 23 categorías en el club. Es un sueño que se hizo realidad. Esto fue a raíz de mucho trabajo, muchas horas invertidas y a la ayuda de la familia que siempre es una contención para todos nosotros".
La delegaci&oacute;n del futsal de Independiente Rivadavia.

La delegación del futsal de Independiente Rivadavia.

  • Los nuevos objetivos del futsal: "Siempre con la expectativa de seguir creciendo y llevar a Independiente Rivadavia a lo más alto a nivel nacional e internacional. El próximo objetivo es sacar a la Lepra de Argentina y llevarla a competir a nivel internacional".
  • El rol clave de la dirigencia encabezada por Daniel Vila: "Agradecerle a la dirigencia. Hemos recibido mucho apoyo para esta División de Honor: ropa, ropa para los profes, pago de la inscripción y ayuda económica para poder solventar los gastos. Estamos viviendo la etapa más dorada en la historia del club y que los directivos ocupen tiempos y recursos para ayudar a las disciplinas dice mucho".
  • "Nosotros, como representantes, le agradecemos a la dirigencia. También a los que apoyaron años anteriores. Hubo mucha gente que ayudó en los momentos difíciles".
  • Cómo vive el equipo la previa del torneo: "El plantel está contento y emocionado. Estamos haciendo todo lo necesario para que las cosas salgan bien. Los chicos han estado juntando dinero para poder concentrar en un hotel y tener las condiciones necesarias para poder disfrutar a full".
En el Microestadio de Don Orione, la Lepra tendr&aacute; sus tres primeros partidos.

En el Microestadio de Don Orione, la Lepra tendrá sus tres primeros partidos.

  • "Por más que sea en Mendoza lo hemos tomado como si viajáramos. Quiero valorar y resaltar el esfuerzo de cada jugador y sus familias. Todo es para que los chicos esta semana puedan sentir lo que vive un futbolista profesional".
  • Las aspiraciones para la División de Honor: "En cuanto a los objetivos no voy a responder con caset, te voy a decir la verdad. Entrenamos y estamos haciendo todo como para poder ganarla. Este club merece y exige siempre estar a la altura de las circunstancias. Después se verá en la semana. Estamos confiados en poder lograr un resultado importante. El objetivo es llegar al último día, tratando de jugar todos los partidos".
  • Su mensaje al futsal de Independiente Rivadavia: "Quiero aprovechar para invitar a toda la familia del futsal de Independiente Rivadavia. Hoy somos 23 categorías y casi 300 jugadores. Necesitamos el apoyo de ellos. Este logro es de toda la disciplina. A los hinchas, que sabemos que son los más convocantes y fieles de Mendoza, no tengo dudas que van a copar Don Orione los días domingo, lunes y martes a las 19.30. Después iremos donde nos toque jugar. Siempre sin violencia, sin agresiones y alentando a Independiente. Demostrando que somos el club más grande de la provincia".

El fixture de Independiente Rivadavia en el Grupo F de la División de Honor

Independiente Rivadavia forma parte del Grupo F y sus tres primeros partidos los jugará en el Microestadio de Don Orione:

  • Fecha 1 - Domingo 20/9 - En Don Orione - 19.30hs - vs Sind. Petrolero
  • Fecha 2 - Lunes 21/9 - En Don Orione - 19.30hs - vs José Hernández
  • Fecha 3 - Martes 22/9 - En Don Orione - 19.30hs - vs Rosario Central

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