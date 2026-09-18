Este viernes la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- anunció que los cada uno de los encuentros que jugará la Selección Argentina a fin de septiembre y en octubre han sido clasificados por la Conmebol como “Amistoso Internacional Primer Nivel”, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de partidos internacionales FIFA.
El Lado B de los amistosos de la Selección Argentina en Buenos Aires
La AFA anunció que los partidos de la Selección Argentina contra Bolivia, Burkina Faso y Benín -despedida de Messi- contarán como amistosos de primer nivel
Los tres amistosos, donde la albiceleste enfrentará a Bolivia, Burkina Faso, y Benín, donde se despedirá el hasta ahora puedan purgar fechas de sus sanciones.
Los suspendidos de la Selección Argentina descontaran fechas
Tras los incidentes ocurridos en al finalizar la final del Mundial 2026 ante España, tres jugadores recibieron fechas de suspensión: Leandro Paredes, sancionado con diez encuentros, Nahuel Molina, siete; y Thiago Almada una. También recibió tres fechas de suspensión Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico.
Con la confirmación de que los encuentros amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán oficiales Clase A, los tres jugadores reducirán sus fechas aplicadas y el mediocampista de Boca tendrá que cumplir siete más, el lateral derecho de la Roma y el actual jugador de River ya podrá estar disponible para jugar en la siguiente fecha FIFA.
Thiago Almada, actual jugador de River Plate, podría estar ya en esta convocatoria, y perderse el primer partido (Bolivia). La intención de Lionel Scaloni sería confeccionar una lista con jugadores del ámbito local y sumarlos a los convocados.
En esa nómina, además de Almada, podrían aparecer Gonzalo Montiel o Santiago Beltrán, entre otros nombres que fueron parte de convocatorias recientes.
Otra particularidad que tiene la lista confeccionada por Scaloni es que Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul se sumarán par el último partido, junto con Lionel Messi.
Las especulaciones por estas horas señalan que ambos futbolistas podrían decir adiós de la “Albiceleste” al igual que el astro rosarino, que tendrá su última función el martes 6 de octubre ante Benín.
El calendario de la Selección Argentina en la fecha FIFA
- Miércoles 30/09: Argentina vs Bolivia (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba)
- Sábado 3/10: Argentina vs Burkina Faso (Estadio Monumental, Buenos Aires)
- Martes 6/10: Argentina vs Benín (Estadio Monumental, Buenos Aires)
En pocas palabras
- AFA anunció que los partidos de la Selección Argentina frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín contarán como amistosos de primer nivel.
- Tres jugadores y un integrante del cuerpo técnico descontarán fechas de sus sanciones aplicadas tras la final del Mundial 2026.
- Se especula con despedidas de Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Lionel Messi tras estos encuentros.