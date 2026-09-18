El Lado B de los amistosos de la Selección Argentina en Buenos Aires

Leandro Paredes y Thiago Almada en medio de los incidentes en la Final contra España, que le valieron una dura suspensión a ambos.

Con la confirmación de que los encuentros amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán oficiales Clase A, los tres jugadores reducirán sus fechas aplicadas y el mediocampista de Boca tendrá que cumplir siete más, el lateral derecho de la Roma y el actual jugador de River ya podrá estar disponible para jugar en la siguiente fecha FIFA.

Thiago Almada, actual jugador de River Plate, podría estar ya en esta convocatoria, y perderse el primer partido (Bolivia). La intención de Lionel Scaloni sería confeccionar una lista con jugadores del ámbito local y sumarlos a los convocados.

En esa nómina, además de Almada, podrían aparecer Gonzalo Montiel o Santiago Beltrán, entre otros nombres que fueron parte de convocatorias recientes.

Otra particularidad que tiene la lista confeccionada por Scaloni es que Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul se sumarán par el último partido, junto con Lionel Messi.

Las especulaciones por estas horas señalan que ambos futbolistas podrían decir adiós de la “Albiceleste” al igual que el astro rosarino, que tendrá su última función el martes 6 de octubre ante Benín.

El calendario de la Selección Argentina en la fecha FIFA