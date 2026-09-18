China inaugura una construcción que conecta el interior del territorio con el mar: permitirá navegar por todo el país

En comparación con los recorridos tradicionales hacia los puertos de Guangdong, el nuevo trazado puede reducir la navegación en más de 560 kilómetros y, según las autoridades de Guangxi, disminuir entre un 18% y un 30% los costos logísticos. Para hacer realidad esta infraestructura fue necesario modificar y ampliar cursos de agua existentes y excavar nuevos tramos en zonas de terreno seco y montañoso.

¿Cómo se realizó esta infraestructura de China?

En total, se removieron alrededor de 315 millones de metros cúbicos de tierra y roca. Lejos de desechar todo ese material, más del 98% fue reutilizado en distintos proyectos vinculados a la construcción y recuperación de terrenos.

Uno de los principales desafíos fue superar un desnivel de aproximadamente 65 metros entre distintos puntos de la vía navegable. Para solucionarlo, China construyó tres grandes complejos de esclusas, Madao, Qishi y Qingnian, que permiten elevar y descender las embarcaciones a medida que avanzan por el canal.

La infraestructura fue diseñada para recibir barcos de hasta 5.000 toneladas, lo que permite transportar grandes volúmenes de materias primas y productos sin necesidad de realizar transbordos antes de alcanzar los puertos marítimos.

La nueva ruta tiene especial importancia para el comercio con los países de la ASEAN, el principal socio comercial de China. Pero la infraestructura no fue diseñada únicamente para mover mercancías. Durante su construcción también se incorporaron medidas ambientales, entre ellas corredores ecológicos y un puente específico para facilitar el desplazamiento de fauna. La estructura permite el paso de animales por encima del canal mientras las embarcaciones circulan por debajo.