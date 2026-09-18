China acaba de inaugurar una de sus mayores obras de ingeniería hidráulica de las últimas décadas. Se trata de un canal artificial de 134,2 kilómetros, la construcción conecta el interior de la región de Guangxi con el golfo de Beibu, en el Golfo de Tonkín.
China inaugura una construcción que conecta el interior del territorio con el mar: permitirá navegar por todo el país
China inauguró un canal de 134 km que conecta el interior con el mar, reduciendo costos logísticos y transformando el acceso comercial al sudeste asiático.
La nueva vía fluvial busca transformar la salida al mar de buena parte del suroeste del país y abrir un atajo comercial directo hacia el Sudeste Asiático. Con una inversión de 72.700 millones de yuanes, unos 10.750 millones de dólares, esta infraestrutura es un intento de China por modificar la geografía logística de su interior.
China transforma su territorio para conectar el interior con el mar: creó una vía navegable para llevar barcos de carga hasta la costa
La construcción del Canal de Pinglu de 2022 y quedó oficialmente habilitado para la navegación el 16 de septiembre de 2026. Es el primer gran proyecto de canal río-mar planificado y coordinado a escala nacional por China desde 1949. La obra conecta la ruta navegable del río Xijiang con el golfo de Beibu y permite que las mercancías procedentes de las regiones interiores lleguen al mar por una ruta mucho más corta.
En comparación con los recorridos tradicionales hacia los puertos de Guangdong, el nuevo trazado puede reducir la navegación en más de 560 kilómetros y, según las autoridades de Guangxi, disminuir entre un 18% y un 30% los costos logísticos. Para hacer realidad esta infraestructura fue necesario modificar y ampliar cursos de agua existentes y excavar nuevos tramos en zonas de terreno seco y montañoso.
¿Cómo se realizó esta infraestructura de China?
En total, se removieron alrededor de 315 millones de metros cúbicos de tierra y roca. Lejos de desechar todo ese material, más del 98% fue reutilizado en distintos proyectos vinculados a la construcción y recuperación de terrenos.
Uno de los principales desafíos fue superar un desnivel de aproximadamente 65 metros entre distintos puntos de la vía navegable. Para solucionarlo, China construyó tres grandes complejos de esclusas, Madao, Qishi y Qingnian, que permiten elevar y descender las embarcaciones a medida que avanzan por el canal.
La infraestructura fue diseñada para recibir barcos de hasta 5.000 toneladas, lo que permite transportar grandes volúmenes de materias primas y productos sin necesidad de realizar transbordos antes de alcanzar los puertos marítimos.
La nueva ruta tiene especial importancia para el comercio con los países de la ASEAN, el principal socio comercial de China. Pero la infraestructura no fue diseñada únicamente para mover mercancías. Durante su construcción también se incorporaron medidas ambientales, entre ellas corredores ecológicos y un puente específico para facilitar el desplazamiento de fauna. La estructura permite el paso de animales por encima del canal mientras las embarcaciones circulan por debajo.
En pocas palabras
- China: Inauguró un canal de 134 km conectando el interior con el mar, reduciendo costos logísticos.
- Obra de ingeniería: La construcción, con una inversión de $10.750 millones, transforma la salida comercial al Sudeste Asiático.
- Navegación y logística: El canal permite el paso de barcos de hasta 5.000 toneladas, reduciendo viajes y costos de transporte.