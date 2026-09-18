El tremendo gesto de Dibu Martínez con los hinchas del Chelsea tras la dura caída ante Brentford

Los visitantes dejaron pasar sus mejores momentos del partido sin traducir ese dominio en goles.

Brentford definió el partido ate Chelsea en el segundo tiempo

La falta de efectividad en el ataque le jugó en cintra al conjunto blue, ya que en la última media hora de juego, el Brentford aprovechó la desorientación de la visita y liquidó la historia con una contundencia implacable.

Jaidon Anthony marcó el primer gol a los 16' del complemento con un cabezazo tras un córner. A los 38' Igor Thiago estiró la ventaja capturando un rebote en el área, y Fábio Carvalho selló la historia en el descuento empujándola abajo del arco sin resistencia.

Esta dura caída frenó al Chelsea, que venía de empatar 2 a 2 con el Hull City en el certamen local y lo deja rezagado en la tabla con apenas siete puntos, fuera de los puestos de copas europeas y dejó al descubierto serias dudas en el fondo.

Jordan Henderson y el Colo Barco están amargados tras la caída del Chelsea.

Cómo sigue la Premier League

El resto de la jornada tendrá el partido del Tottenham ante el Aston Villa y al Arsenal visitando a Brighton para este sábado 19; y Liverpool frente al Bornemouth, Manchester City como local del Sunderland y el Manchester United cerrará la fecha ante Fulham en Londres para el domingo 20.