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Otra vez entre los mejores

Dibu Martínez está nominado al Trofeo Yashin 2026 y buscará conseguir su tercer galardón

France Football distingue, junto al Balón de Oro, al mejor arquero en una categoría donde Dibu Martínez vuelve a decir presente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Dibu Martínez la tiene difícil en la edición 2026.

Dibu Martínez la tiene difícil en la edición 2026.

Este martes se confirmó la nominación de Emiliano Martínez al Trofeo Yashin 2026, distinción otorgada en el marco del Balón de Oro, que premia al mejor arquero a nivel global, dándole la oportunidad de pelear por un hito sin precedentes.

La presencia del referente de la Selección argentina entre los diez postulantes finalistas marca una continuidad impresionante en el plano individual. Con esta nominación el jugador acumula su quinta aparición consecutiva en la nómina definitiva.

Su elección está sustentado por las grandes actuaciones con la albiceleste donde se destaca las grandes atajadas en la final de la Copa del Mundo 2026 y su firme rendimiento en las competencias europeas donde defendió los colores del Aston Villa para luego vestirse con la del Chelsea.

Dibu Mart&iacute;nez ya gan&oacute; el galard&oacute;n en dos oportunidades.

Dibu Martínez ya ganó el galardón en dos oportunidades.

Dibu Martínez buscará conseguir su tercer Trofeo Yashin

Su primer galardón lo obtuvo en la edición de 2023, impulso conseguido tras consagrarse como figura determinante en la histórica victoria argentina durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Lejos de conformarse con ese logro, el marplatense ratificó su hegemonía al año siguiente. En la entrega de 2024 volvió a quedarse con el primer puesto, transformándose en el único arquero en conquistar la estatuilla de manera consecutiva desde que se instauró este reconocimiento.

La racha victoriosa del argentino se vio interrumpida en la ceremonia de 2025. En aquella oportunidad, el premio quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma, quien fue distinguido tras completar una temporada sobresaliente defendiendo el arco del Paris Saint-Germain.

Con este nuevo llamado entre los diez finalistas, Dibu Martínez pretende retomar la corona y adueñarse de una tercera estatuilla en su vitrina personal.

Dibu Mart&iacute;nez ahora defiende los colores del Chelsea.

Dibu Martínez ahora defiende los colores del Chelsea.

Dibu Martínez competirá con otro 9 arqueros

  1. Yassine Bounou.
  2. Thibaut Courtois.
  3. Joan García.
  4. Gregor Kobel.
  5. Édouard Mendy.
  6. David Raya.
  7. Matvey Safonov.
  8. Unai Simón.
  9. Vozinha.

El gran candidato para quedarse con el premio es Unai Simón, arquero de la selección de España y del Athletic Club, quien recibió un solo gol en todo el Mundial.

Todos los ganadores con el Dibu Martínez a la cabeza

Tango Gianluigi Donnarumma como el arquero argentino son los dos únicos deportistas que lo han ganado en más de una oportunidad:

  • 2019: Alisson Becker.
  • 2021: Gianluigi Donnarumma.
  • 2022: Thibaut Courtois.
  • 2023: Emiliano Martínez.
  • 2024: Emiliano Martínez.
  • 2025: Gianluigi Donnarumma.

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