Dibu Martínez está nominado al Trofeo Yashin 2026 y buscará conseguir su tercer galardón

Este martes se confirmó la nominación de Emiliano Martínez al Trofeo Yashin 2026, distinción otorgada en el marco del Balón de Oro, que premia al mejor arquero a nivel global, dándole la oportunidad de pelear por un hito sin precedentes.
France Football distingue, junto al Balón de Oro, al mejor arquero en una categoría donde Dibu Martínez vuelve a decir presente
Este martes se confirmó la nominación de Emiliano Martínez al Trofeo Yashin 2026, distinción otorgada en el marco del Balón de Oro, que premia al mejor arquero a nivel global, dándole la oportunidad de pelear por un hito sin precedentes.
La presencia del referente de la Selección argentina entre los diez postulantes finalistas marca una continuidad impresionante en el plano individual. Con esta nominación el jugador acumula su quinta aparición consecutiva en la nómina definitiva.
Su elección está sustentado por las grandes actuaciones con la albiceleste donde se destaca las grandes atajadas en la final de la Copa del Mundo 2026 y su firme rendimiento en las competencias europeas donde defendió los colores del Aston Villa para luego vestirse con la del Chelsea.
Su primer galardón lo obtuvo en la edición de 2023, impulso conseguido tras consagrarse como figura determinante en la histórica victoria argentina durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Lejos de conformarse con ese logro, el marplatense ratificó su hegemonía al año siguiente. En la entrega de 2024 volvió a quedarse con el primer puesto, transformándose en el único arquero en conquistar la estatuilla de manera consecutiva desde que se instauró este reconocimiento.
La racha victoriosa del argentino se vio interrumpida en la ceremonia de 2025. En aquella oportunidad, el premio quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma, quien fue distinguido tras completar una temporada sobresaliente defendiendo el arco del Paris Saint-Germain.
Con este nuevo llamado entre los diez finalistas, Dibu Martínez pretende retomar la corona y adueñarse de una tercera estatuilla en su vitrina personal.
El gran candidato para quedarse con el premio es Unai Simón, arquero de la selección de España y del Athletic Club, quien recibió un solo gol en todo el Mundial.
Tango Gianluigi Donnarumma como el arquero argentino son los dos únicos deportistas que lo han ganado en más de una oportunidad: