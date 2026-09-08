Dibu Martínez está nominado al Trofeo Yashin 2026 y buscará conseguir su tercer galardón

Dibu Martínez ya ganó el galardón en dos oportunidades.

Dibu Martínez buscará conseguir su tercer Trofeo Yashin

Su primer galardón lo obtuvo en la edición de 2023, impulso conseguido tras consagrarse como figura determinante en la histórica victoria argentina durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Lejos de conformarse con ese logro, el marplatense ratificó su hegemonía al año siguiente. En la entrega de 2024 volvió a quedarse con el primer puesto, transformándose en el único arquero en conquistar la estatuilla de manera consecutiva desde que se instauró este reconocimiento.

La racha victoriosa del argentino se vio interrumpida en la ceremonia de 2025. En aquella oportunidad, el premio quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma, quien fue distinguido tras completar una temporada sobresaliente defendiendo el arco del Paris Saint-Germain.

Con este nuevo llamado entre los diez finalistas, Dibu Martínez pretende retomar la corona y adueñarse de una tercera estatuilla en su vitrina personal.

Dibu Martínez ahora defiende los colores del Chelsea.

Dibu Martínez competirá con otro 9 arqueros

Yassine Bounou. Thibaut Courtois. Joan García. Gregor Kobel. Édouard Mendy. David Raya. Matvey Safonov. Unai Simón. Vozinha.

El gran candidato para quedarse con el premio es Unai Simón, arquero de la selección de España y del Athletic Club, quien recibió un solo gol en todo el Mundial.

Nominated for the 2026 Men's Goalkeeper of the Year ⬇️



Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Joan García

Gregor Kobel

Emiliano Martínez

Édouard Mendy

David Raya

Matvey Safonov

Unai Simón

Vozinha#ballondor pic.twitter.com/WFvHYOqC5q — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Todos los ganadores con el Dibu Martínez a la cabeza

Tango Gianluigi Donnarumma como el arquero argentino son los dos únicos deportistas que lo han ganado en más de una oportunidad: