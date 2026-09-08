Mendoza será la sede de los Juegos Binacionales de Integración Andina 2026: todos los detalles del torneo

Más allá de los podios, la iniciativa se plantea como un pilar fundamental para el bienestar, el hábito saludable y la unión de las comunidades participantes.

El puntapié organizativo arranca este martes con la Segunda Asamblea Extraordinaria Mendoza 2026, ámbito que reúne a los referentes de cada territorio involucrado en el certamen.

Por su parte, la comisión organizadora trabaja en los detalles de logística e infraestructura para brindar una estadía óptima a los visitantes.

Ceremonia de lanzamiento, el rol de Rubén Magnano y el cierre organizativo

Como antesala de los Juegos Binacionales, Mendoza albergará un encuentro especial para todo el ambiente deportivo. Este miércoles 9 de septiembre a las 19, en el Cine Teatro Plaza, el histórico entrenador Rubén Magnano encabezará la disertación "El oro olímpico, una consecuencia".

Para participar de la charla gratuíta es necesario inscribirse en el siguiente link: disertación de Rubén Magnano.

Rubén Magnano dará una charla en el contexto de los Juegos Binacionales.

La actividad está orientada a directores técnicos, jugadores, dirigentes y fanáticos de la disciplina. Vale destacar que Magnano fue el estratega que condujo a la Selección Argentina hacia la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, alcanzando la hazaña más grande en la historia del básquet nacional.

Los compromisos formales continuarán el jueves 10 de septiembre con el acto oficial de presentación del certamen, instancia que dará inicio de manera formal a la cuenta regresiva hacia el inicio de los partidos.

Del 9 al 15 de noviembre, el deporte volverá a convertirse en un puente entre ambos lados de la cordillera cuando comiencen los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026.