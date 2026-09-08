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Mendoza será la sede de los Juegos Binacionales de Integración Andina 2026: todos los detalles del torneo

Se trata de los Juegos Binacionales más importantes de la región y reunirá a cientos de jóvenes atletas, reafirmando el lazo deportivo y cultural

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026 ya están en marcha.

Los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026 ya están en marcha.

Mendoza recibirá los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026; un evento que trasciende el mero ámbito competitivo para afianzarse como un pilar histórico de convivencia, desarrollo y fraternidad entre los competidores de Argentina y Chile. La convocatoria reunirá a representantes de entre 14 y 18 años y se realizará entre el 9 y el 15 de noviembre.

Las comitivas locales llegarán desde San Luis, Córdoba, San Juan y la propia Mendoza, mientras que la representación chilena estará integrada por las regiones de O’Higgins, Maule, Valparaíso y Metropolitana.

La mascota de los Juegos Binacionales.

La mascota de los Juegos Binacionales.

Cronograma de disciplinas, la Asamblea Extraordinaria y el impacto en la juventud

A lo largo de siete días consecutivos los competidores medirán sus capacidades en nueve modalidades deportivas, tanto en la categoría femenina como en la masculina: atletismo, balonmano, básquetbol, vóleibol, tenis, tenis de mesa, ciclismo, natación y taekwondo.

Más allá de los podios, la iniciativa se plantea como un pilar fundamental para el bienestar, el hábito saludable y la unión de las comunidades participantes.

El puntapié organizativo arranca este martes con la Segunda Asamblea Extraordinaria Mendoza 2026, ámbito que reúne a los referentes de cada territorio involucrado en el certamen.

Por su parte, la comisión organizadora trabaja en los detalles de logística e infraestructura para brindar una estadía óptima a los visitantes.

Ceremonia de lanzamiento, el rol de Rubén Magnano y el cierre organizativo

Como antesala de los Juegos Binacionales, Mendoza albergará un encuentro especial para todo el ambiente deportivo. Este miércoles 9 de septiembre a las 19, en el Cine Teatro Plaza, el histórico entrenador Rubén Magnano encabezará la disertación "El oro olímpico, una consecuencia".

Para participar de la charla gratuíta es necesario inscribirse en el siguiente link: disertación de Rubén Magnano.

Rub&eacute;n Magnano dar&aacute; una charla en el contexto de los Juegos Binacionales.

Rubén Magnano dará una charla en el contexto de los Juegos Binacionales.

La actividad está orientada a directores técnicos, jugadores, dirigentes y fanáticos de la disciplina. Vale destacar que Magnano fue el estratega que condujo a la Selección Argentina hacia la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, alcanzando la hazaña más grande en la historia del básquet nacional.

Los compromisos formales continuarán el jueves 10 de septiembre con el acto oficial de presentación del certamen, instancia que dará inicio de manera formal a la cuenta regresiva hacia el inicio de los partidos.

Del 9 al 15 de noviembre, el deporte volverá a convertirse en un puente entre ambos lados de la cordillera cuando comiencen los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026.

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