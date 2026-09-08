Empató Argentinos y la Lepra buscará recuperar la punta de la Tabla Anual: así quedaron las posiciones

Argentinos empató en su visita a Barracas por lo que comenzó a liderar la Tabla Anual.

Los clasificados a los torneos internacionales por ser campeones y por Tabla Anual

Clasificados a la Copa Libertadores 2027

Belgrano, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.

El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.

El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos.

1° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Argentinos Juniors ).

). 2° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Independiente Rivadavia ).

). 3° de la tabla anual, a la segunda fase previa.

En caso que un equipo que se consagre campeón también ocupe un lugar en la Tabla Anual (o vuelva a ganar un título), su cupo quedará para el siguiente equipo mejor ubicado.

Esto también sucede si un conjunto argentino gana la actual Copa Libertadores o la Sudamericana, ya que tiene asegurada su participación por ser campeón y no por Tabla Anual; esta medida se da en los dos torneos internacionales.

La caída de Independiente Rivadavia frente a River y el empate de Argentinos provocó que la Lepra quedara segunda en la Tabla Anual. Fabián Salamone / Diario UNO.

Clasificados a la Copa Sudamericana 2027

El 4° de la tabla anual.

El 5° de la tabla anual.

El 6° de la tabla anual.

El 7° de la tabla anual.

El 8° de la tabla anual.

El 9° de la tabla anual.

Vélez quedó en la tercera posición de la Tabla Anual.

Así quedó la Tabla Anual

Tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura se disputan 16 fechas y luego los playoffs; no obstante, solo suman puntos los partidos que corresponden a la zona de liguilla.

Argentinos Juniors empató sin goles en condición de visitante en el encuentro correspondiente a la fecha 8, lo que representa exatamente la mitad del torneo. Por lo tanto, Independiente Rivadavia tiene la posibilidad de recuperar la punta de la Tabla Anual en los ocho partido que quedan en una pelea que tiene al BIcho como puntero (46 puntos), a la Lepra segunda (45) y a Vélez completando el podio con 44.

A continuación puedes ver cómo están los equipos en los dos grupos del Torneo Clausura además de ver la Tabla Anual: