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Una lucha punto a punto

Empató Argentinos y la Lepra buscará recuperar la punta de la Tabla Anual: así quedaron las posiciones

Barracas Central y Argentinos Juniors empataron sin goles, un resultado que afectó directamente a Independiente Rivadavia en la Tabla Anual

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Independiente Rivadavia buscará volver a liderar la Tabla Anual.

Independiente Rivadavia buscará volver a liderar la Tabla Anual.

Con la segunda parte del año comienza también la pelea punto a punto en la Tabla Anual, que permite definir qué equipos lograrán sacar el boleto para los certámenes internacionales: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, quien lidere esa clasificación se consagrará con el título de campeón de la Liga 2026.

Se trata de una distinción que en 2025 fue sorpresiva (y bastante polémica), ya que no estaba en la estructura de los trofeos que se entregarían durante el año y el ganador fue Rosario Central.

En 2026, los equipos sí están al tanto de que lucharán por quedarse con el cetro. Independiente Rivadavia lideró dicha tabla durante todo el año, situación que cambió anoche con el empate de Argentinos Juniors.

Argentinos empató en su visita a Barracas por lo que comenzó a liderar la Tabla Anual.

Argentinos empató en su visita a Barracas por lo que comenzó a liderar la Tabla Anual.

Los clasificados a los torneos internacionales por ser campeones y por Tabla Anual

Clasificados a la Copa Libertadores 2027

  • Belgrano, campeón del Torneo Apertura, a la fase de grupos.
  • El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.
  • El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos.
  • 1° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Argentinos Juniors).
  • 2° de la tabla anual, a la fase de grupos (hoy es Independiente Rivadavia).
  • 3° de la tabla anual, a la segunda fase previa.

En caso que un equipo que se consagre campeón también ocupe un lugar en la Tabla Anual (o vuelva a ganar un título), su cupo quedará para el siguiente equipo mejor ubicado.

Esto también sucede si un conjunto argentino gana la actual Copa Libertadores o la Sudamericana, ya que tiene asegurada su participación por ser campeón y no por Tabla Anual; esta medida se da en los dos torneos internacionales.

La caída de Independiente Rivadavia frente a River y el empate de Argentinos provocó que la Lepra quedara segunda en la Tabla Anual.

La caída de Independiente Rivadavia frente a River y el empate de Argentinos provocó que la Lepra quedara segunda en la Tabla Anual.

Clasificados a la Copa Sudamericana 2027

  • El 4° de la tabla anual.
  • El 5° de la tabla anual.
  • El 6° de la tabla anual.
  • El 7° de la tabla anual.
  • El 8° de la tabla anual.
  • El 9° de la tabla anual.
Vélez quedó en la tercera posición de la Tabla Anual.

Vélez quedó en la tercera posición de la Tabla Anual.

Así quedó la Tabla Anual

Tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura se disputan 16 fechas y luego los playoffs; no obstante, solo suman puntos los partidos que corresponden a la zona de liguilla.

Argentinos Juniors empató sin goles en condición de visitante en el encuentro correspondiente a la fecha 8, lo que representa exatamente la mitad del torneo. Por lo tanto, Independiente Rivadavia tiene la posibilidad de recuperar la punta de la Tabla Anual en los ocho partido que quedan en una pelea que tiene al BIcho como puntero (46 puntos), a la Lepra segunda (45) y a Vélez completando el podio con 44.

A continuación puedes ver cómo están los equipos en los dos grupos del Torneo Clausura además de ver la Tabla Anual:

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