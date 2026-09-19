Copa Davis: Francisco Cerúndolo le dio el primer punto a Argentina sobre Turquía

Yanki Erel (izq.) y Francisco Cerúndolo abrieron la serie entre Turquía y Argentina en partido por la Permanencia de la Copa Davis jugado en el Ruca Che de Neuquén.

Argentina vs. Turquía 1-0 en la Permanencia de la Copa Davis

El triunfo pone en ventaja al representativo argentino, que busca ganar la serie ante un rival de menor jerarquía para sostenerse en la máxima categoría del tenis mundial y volver a competir por el título el año próximo, con el objetivo de alcanzar la gloria como en 2016.

Francisco Cerúndolo entendió como jugar el partido desde el principio y superó a Erel, para darle tranquilidad al equipo que capitanea Javier Frana.

El tenista que viene de alcanzar la cuarta ronda del US Open, la mejor participación de su carrera en el Grand Slam estadounidense, supo que debía marcar el ritmo del partido ante un rival con muy poca experiencia en el circuito ATP, con apenas seis encuentros en el máximo nivel durante toda su trayectoria.

Con las riendas del partido desde el primer momento, y más de una pelota ganadora ajustada contra las líneas, Cerúndolo dominó a gusto durante el primer set ante un rival al que le pudieron los nervios, y necesitó de solo treinta minutos para quedarse con tres quiebres y llevarse el parcial.

En el segundo set se vio una versión mejorada del jugador europeo, que pudo encontrar alguna solución a partir del saque y el ataque directo desde la segunda pelota, mientras que el argentino encontró la solución estirando un poco cada peloteo, con más golpes de seguridad y buscando mover a su rival, con tiros de menor intensidad.

Así, Cerúndolo pudo superar su único break point en contra y, luego de quebrar en el séptimo juego, definió el partido con una gran volea desde la mitad de la cancha, que generó el aplauso de todo el estadio.