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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima empató con Deportivo Riestra en un polémico partido y está a dos puntos de la cima

Gimnasia y Esgrima igualó con Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ignacio Sabatini fue expulsado en Gimnasia y Esgrima. Fue una roja muy polémica.

Ignacio Sabatini fue expulsado en Gimnasia y Esgrima. Fue una roja muy polémica.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima empató 0 a 0 con Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura, de Liga Profesional de Fútbol.

El partido tuvo un mal arbitraje de Andrés Gariano. El Lobo terninó con diez jugadores por la expulsión de Ignacio Sabatini a los 24’ del segundo tiempo tras la revisión del VAR, donde el juez decidió su expulsión de manera polémica.

El Lobo no pudo con el Malevo.

El Lobo no pudo con el Malevo.

El encuentro no fue bueno en los primeros 45 minutos. El Lobo generó muy poco frente a un rival que solamente se defendió.

El equipo dirigido por Darío Franco, que venía de perder ante Defensa y Justicia como visitante, sumó su octavo partido sin perder como local, con seis triunfos y dos empates. Y lleva su tercer encuentro seguido sin ganar, con una derrota y dos empates seguidos.

Gimnasia y Esgrima empat&oacute; con Deportivo Riestra en el estadio V&iacute;ctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima empató con Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie.

El equipo del Parque se ubica tercero con 17 puntos, a dos del puntero Instituto. En la tabla anual suma 36 puntos.

Volvió Agustín Módica a jugar como titular en Gimnasia y Esgrima

En el Lobo volvió a jugar de titular su goleador Agustín Módica tras recuperarse de una distensión. Disputó algunos minutos ante Defensa y Justicia y este sábado actuó desde el arranque por Ignacio Sabatini.

Sabatini se va enojado tras la expulsi&oacute;n.

Sabatini se va enojado tras la expulsión.

Mientras que Nahuel Barboza y Brian Andrada fueron titulares por los lesionados Fermín Antonini y Facundo Lencioni.

El equipo dirigido por Darío Franco no encontró la fórmula para superar al Malevo.

La más clara la tuvo Cingolani, que se fue afuera.

Este es el equipo de Gimnasia y Esgrima que puso Dar&iacute;o Franco ante Riestra.

Este es el equipo de Gimnasia y Esgrima que puso Darío Franco ante Riestra.

Sobre el final del primer tiempo chocaron con sus cabezas Agustín Módica de Gimnasia y Esgrima y Jonathan Goitia de Riestra y hubo preocupación por algunos minutos.

En el segundo tiempo Darío Franco metió mano en el equipo con los ingresos del Monito Vargas e Ignacio Sabatini y salieron Nahuel Barboza y Brian Andrada. En los últimos cuarenta y cinco minutos se vio un equipo con más convencimiento.

El Monito Vargas tuvo una situación muy clara con un remate que pegó en el palo.

Luego Sabatini se fue expulsado y el Lobo quedó en inferioridad numérica.

El equipo dirigido por Darío Franco no encontró la fórmula para superar al Malevo y no pudo sumar de a tres en su estadio.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Tras la fecha FIFA, Gimnasia y Esgrima volverá a tener acción el próximo lunes 5 de octubre ante Estudiantes de la Plata, desde las 19.15, por la 11ra fecha.

En pocas palabras

  • Empate polémico: Gimnasia y Esgrima igualó 0-0 con Deportivo Riestra en un partido marcado por un arbitraje cuestionable y la expulsión de Ignacio Sabatini.
  • Rendimiento local: El equipo mendocino extiende su racha invicta en casa a ocho partidos, aunque suma tres encuentros sin conocer la victoria en el Torneo Clausura.
  • Posiciones y futuro: Gimnasia se ubica tercero, a dos puntos de la cima, y tras la fecha FIFA enfrentará a Estudiantes de La Plata.
Resumen generado por Thinkindot AI

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