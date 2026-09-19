Rigamonti tras el empate de Gimnasia y Esgrima ante Riestra: "Nos vamos con un sabor amargo"

"Nos vamos con un sabor amargo por haber perdido los dos puntos en casa ante un rival que no propuso nada, todo lo propusimos nosotros hasta cuando jugamos con un jugador menos. Pero bueno, esas son situaciones que las tenemos que saber cambiar, que saber contrarrestar, saber que van a estar. Creo que demostramos buenos pasajes de juego y nos faltó la estocada final", comenzó diciendo Rigamonti.
Rigamonti se lamentó ya que el Lobo no pudo vencer a Riestra.
Foto: Martín Pravata/ Diario UNO
Luego fue consultado sobre el plantel mezquino del visitante. "Es difícil jugar así porque ellos acumulan mucha gente atrás y apuestan a un error de nosotros, a una pelota detenida, por ahí se vuelven muy austeros entonces tenés que ser muy fino a la hora de atacar para que la puntada final entre. Pero bueno, creo que lo hicimos de buena manera, intentamos, después se hizo el partido cuesta arriba con el día y con la expulsión y lamentablemente no pudimos conseguir el triunfo que nos hubiera dado la posibilidad de estar primeros", dijo.