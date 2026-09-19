Inicio Ovación Fútbol César Rigamonti
Torneo Clausura

Rigamonti tras el empate de Gimnasia y Esgrima ante Riestra: "Nos vamos con un sabor amargo"

El arquero de Gimnasia y Esgrima César Rigamonti destacó el esfuerzo del equipo tras el empate con Riestra, de local, por la fecha 10 del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El arquero de Gimnasia y Esgrima analizó el empate de Gimnasia y Esgrima con Riestra.

El arquero de Gimnasia y Esgrima analizó el empate de Gimnasia y Esgrima con Riestra.

El arquero de Gimnasia y Esgrima César Rigamonti destacó la buena labor del equipo tras el empate 0 a 0 con Deportivo Riestra, de local, por la décima fecha del Torneo Clausura. El guardavallas evitó hablar de las jugadas polémicas, ya que el delantero del Lobo Ignacio Sabatini y sobre el final del partido el juez Andrés Gariano le anuló un gol a la visita.

"Nos vamos con un sabor amargo por haber perdido los dos puntos en casa ante un rival que no propuso nada, todo lo propusimos nosotros hasta cuando jugamos con un jugador menos. Pero bueno, esas son situaciones que las tenemos que saber cambiar, que saber contrarrestar, saber que van a estar. Creo que demostramos buenos pasajes de juego y nos faltó la estocada final", comenzó diciendo Rigamonti.

Rigamonti se lament&oacute; ya que el Lobo no pudo vencer a Riestra.

Rigamonti se lamentó ya que el Lobo no pudo vencer a Riestra.

Luego fue consultado sobre el plantel mezquino del visitante. "Es difícil jugar así porque ellos acumulan mucha gente atrás y apuestan a un error de nosotros, a una pelota detenida, por ahí se vuelven muy austeros entonces tenés que ser muy fino a la hora de atacar para que la puntada final entre. Pero bueno, creo que lo hicimos de buena manera, intentamos, después se hizo el partido cuesta arriba con el día y con la expulsión y lamentablemente no pudimos conseguir el triunfo que nos hubiera dado la posibilidad de estar primeros", dijo.

Rigamonti no habló de las jugadas polémicas en Gimnasia vs. Riestra

"Sinceramente no las vi, pero viendolo de lejos son jugadas que por ahí la foto te define el resultado y si por ahí el árbitro ve la foto y considera que es un planchazo, quizá no considera que antes lo empuja, todas esas cuestiones. Me quedo con que Andrés (Gariano) es un gran árbitro y también tiene que tener el apoyo del VAR y todas esas cosas. Quiero creer que siempre lo hacen de manera eficaz y no he visto las jugadas así que no puedo hablar", cerró.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas