Los precios exorbitantes de las entradas para la despedida de Messi con la Selección argentina

Los precios de las entradas para ver la despedida de Messi de la Selección argentina

Las entradas de las cabeceras se venderán a $90.000, mientras que las plateas comenzarán en los $180.000, en las tribunas Sívori y Centenario alta, con tickets a la venta a partir del martes 22 de septiembre desde las 18:00.

El primero de los cotejos será en la provincia de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes en el que ya se disputó la final del Torneo Apertura a mediados de año, y se jugará ante la Selección de Bolivia, el martes 30 de septiembre.

El mismo tendrá las populares al mismo precio que los dos encuentros restantes, con un precio de $90.000, mientras que solo tendrá dos aranceles distintos para las plateas: la platea Roberto Gasparini, con aforo para 19.600 personas, estará a $140.000, mientras que la Osvaldo Ardiles, para 14.400 espectadores, costará $170.000.

Messi le dirá a adiós a la Albiceleste.

Además, las populares para niños de entre 3 y 10 años costarán $25.000, con tickets a la venta desde el lunes 21 de septiembre, a partir de las 18:00.

Los partidos siguientes de la jornada de fútbol internacional se disputarán en el estadio de River ante los seleccionados africanos de Burkina Faso y Benín, el sábado 3 y martes 6 de octubre, respectivamente.

Para esos dos cotejos las populares para mayores también costarán $90.000, mientras que las de menores valdrán $4.000 más que en la provincia cordobesa.

Las tribunas altas Omar Sívori y Centenario tendrán un precio de $180.000 cada una, la bandeja media de las mismas gradas costará $320.000, al igual que el sector alto de la San Martín y Belgrano.

Además, las plateas bajas San Martín y Belgrano costarán $450.000, mientras que cada butaca en la bandeja media de estar tribunas estará a $480.000, a la venta desde el martes 22.

Los tickets se conseguirán exclusivamente a través de la página web Deportick.