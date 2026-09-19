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Los precios exorbitantes de las entradas para la despedida de Messi con la Selección argentina

Las entradas para ver la despedida del astro Lionel Messi de la Selección argentina tienen precios exorbitantes

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina.

Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina.

Las entradas para presenciar la despedida del astro Lionel Messi de la Selección argentina tienen precios exorbitantes. Seguramente hay mucha gente que no tiene acceso a comprar un boleto para ir al estadio Monunental. La AFA dio los precios de los tickets.

La despedida de Leo Messi del elenco nacional será en un cotejo ante Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. Además La Pulga estará también el sábado 3 cuando la Albiceleste se mida con Burkina Faso, mientras que el miércoles 30 de septiembre el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Messi sali&oacute; campe&oacute;n mundial con la Selecci&oacute;n argentina en Qatar 2022.

Messi salió campeón mundial con la Selección argentina en Qatar 2022.

La Selección argentina vivirá días históricos, ya que Messi se despedirá luego de 21 años representando a los colores nacionales.

Los precios de las entradas para ver la despedida de Messi de la Selección argentina

Las entradas de las cabeceras se venderán a $90.000, mientras que las plateas comenzarán en los $180.000, en las tribunas Sívori y Centenario alta, con tickets a la venta a partir del martes 22 de septiembre desde las 18:00.

El primero de los cotejos será en la provincia de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes en el que ya se disputó la final del Torneo Apertura a mediados de año, y se jugará ante la Selección de Bolivia, el martes 30 de septiembre.

El mismo tendrá las populares al mismo precio que los dos encuentros restantes, con un precio de $90.000, mientras que solo tendrá dos aranceles distintos para las plateas: la platea Roberto Gasparini, con aforo para 19.600 personas, estará a $140.000, mientras que la Osvaldo Ardiles, para 14.400 espectadores, costará $170.000.

Messi le dir&aacute; a adi&oacute;s a la Albiceleste.

Messi le dirá a adiós a la Albiceleste.

Además, las populares para niños de entre 3 y 10 años costarán $25.000, con tickets a la venta desde el lunes 21 de septiembre, a partir de las 18:00.

Los partidos siguientes de la jornada de fútbol internacional se disputarán en el estadio de River ante los seleccionados africanos de Burkina Faso y Benín, el sábado 3 y martes 6 de octubre, respectivamente.

Para esos dos cotejos las populares para mayores también costarán $90.000, mientras que las de menores valdrán $4.000 más que en la provincia cordobesa.

Las tribunas altas Omar Sívori y Centenario tendrán un precio de $180.000 cada una, la bandeja media de las mismas gradas costará $320.000, al igual que el sector alto de la San Martín y Belgrano.

Además, las plateas bajas San Martín y Belgrano costarán $450.000, mientras que cada butaca en la bandeja media de estar tribunas estará a $480.000, a la venta desde el martes 22.

Los tickets se conseguirán exclusivamente a través de la página web Deportick.

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