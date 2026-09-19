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Brian Andrada tras el empate de Gimnasia: del "sabemos a lo que juega Riestra" al "hay que ir por más"

Brian Andrada volvió a ser de la partida en Gimnasia y Esgrima. Tras el partido, el delantero analizó el empate con Deportivo Riestra

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Brian Andrada fue titular en el empate de Gimnasia.

Brian Andrada fue titular en el empate de Gimnasia.

Axel Lloret / Diario UNO

Gimnasia y Esgrima no pasó del cero en su partido ante Deportivo Riestra. Pese a merecer mejor suerte en el víctor Legrotaglie, el Mensana sumó una unidad ante sus hinchas. Tras el partido Brian Andrada, quien volvió a la titularidad, analizó lo sucedido en el verde césped.

El atacante de 29 años manifestó sus emociones luego del mano a mano con el Malevo. "Desde donde me toque siempre voy a sumar para ayudar al equipo", contó.

Brian Andrada fue de la partida en Gimnasia y Esgrima.

Brian Andrada fue de la partida en Gimnasia y Esgrima.

Brian Andrada volvió a ser titular en Gimnasia

Sobre la performance de Gimnasia ante un equipo que llegó a Mendoza a defenderse, comenzó: "Fue un partido duro. Sabemos a lo que juega Riestra y a lo que venían a buscar: un partido chivo, medio feo. En el primer tiempo intentamos mover la pelota, no nos patearon al arco. Tuvimos algunas situaciones y no las pudimos meter".

"En el segundo tiempo, con la expulsión, se nos hizo un poco más difícil. Igual lo fuimos a buscar, intentando jugar por abajo. Se empató, obvio que queríamos dejar los tres puntos en casa. Con un poco de tristeza por no haber ganado el partido", completó Andrada.

En cuanto a su retorno a la titularidad, resaltó: "Me pone contento haber vuelto a la titularidad. Hoy me tocó porque Facu (Lencioni) está con un esguince de tobillo. Uno siempre trata de estar preparado para hacerlo de la mejor manera. Desde donde me toque siempre voy a sumar para ayudar al equipo".

Para finalizar, Andrada dejó clara su postura de no referirse al arbitraje de Gariano: "Del árbitro no nos gusta hablar. Los de afuera analizarán lo que pasó. Nosotros nos vamos bien, sin reclamar nada. Hay que seguir sumando. Hay que ir por más".

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