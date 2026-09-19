Brian Andrada tras el empate de Gimnasia: del "sabemos a lo que juega Riestra" al "hay que ir por más"

"En el segundo tiempo, con la expulsión, se nos hizo un poco más difícil. Igual lo fuimos a buscar, intentando jugar por abajo. Se empató, obvio que queríamos dejar los tres puntos en casa. Con un poco de tristeza por no haber ganado el partido", completó Andrada.
En cuanto a su retorno a la titularidad, resaltó: "Me pone contento haber vuelto a la titularidad. Hoy me tocó porque Facu (Lencioni) está con un esguince de tobillo. Uno siempre trata de estar preparado para hacerlo de la mejor manera. Desde donde me toque siempre voy a sumar para ayudar al equipo".
Para finalizar, Andrada dejó clara su postura de no referirse al arbitraje de Gariano: "Del árbitro no nos gusta hablar. Los de afuera analizarán lo que pasó. Nosotros nos vamos bien, sin reclamar nada. Hay que seguir sumando. Hay que ir por más".