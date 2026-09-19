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De cara a la fecha FIFA

Con un ex Lepra, los nuevos convocados por Scaloni para los amistosos de la Selección argentina

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, convocó a otros nueve jugadores de cara a la fecha FIFA, donde se realizará la despedida de Lionel Messi

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Scaloni convocó a nueve jugadores más a la Selección argentina.

Lionel Scaloni convocó a nueve jugadores más a la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, llamó a otros nueve jugadores de cara a la fecha FIFA, donde se realizará la despedida de Lionel Messi. El elenco nacional, que se medirá con Bolivia, Burkina Faso y Benín, tendrá a un ex Independiente Rivadavia en sus filas.

Lionel Scaloni ya había presentado la lista de convocados, pero este sábado citó a nueve jugadores más.

El ex Independiente Rivadavia Tom&aacute;s Palacios fue convocado a la Selecci&oacute;n argentina.

El ex Independiente Rivadavia Tomás Palacios fue convocado a la Selección argentina.

Los nuevos convocados por Scaloni a la Selección argentina

Scaloni llamó a seis jugadores que están en el fútbol argentino. Convocó a cuatro futbolistas de River, el arquero Santiago Beltrán, a los volantes Thiago Almada y Tobías Andrada y al defensor Nicolás Otamendi; al delantero de Boca Leonel Flores de Boca y además llamó al ex Independiente Rivadavia, el defensor de Estudiantes Tomás Palacios.

Nicolás Otamendi jugará solamente el partido ante Benín el 6 de octubre. Significará la despedida para el defensor del Millonario al igual que la del delantero del Inter Miami Lionel Messi.

El volante de River Tob&iacute;as Andrada fue convocado por Scaloni.

El volante de River Tobías Andrada fue convocado por Scaloni.

Además se sumaron del extranjero Ezequiel Fernández del Bayer Leverkusen, Valentín Gómez del Betis y Santiago Simón del Toluca.

Con relación a dos futbolistas del fútbol argentino, Flores y Palacios se entrenarán en el predio de Ezeiza, serán liberados para disputar los partidos que tendrán con sus clubes y volverán a sumarse a la Selección argentina después de eso.

Los convocados por Scaloni para los amistosos de la Selección argentina

  • Emiliano Martínez
  • Juan Musso
  • Gerónimo Rulli
  • Santiago Beltrán
  • Cristian Romero
  • Agustín Giay
  • Leonardo Balerdi
  • Lisandro Martínez
  • Juan Foyth
  • Facundo Medina
  • Nicolás Otamendi
  • Tomás Palacios
  • Valentín Gómez
  • Nicolás Tagliafico
  • Román Vega
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Valentín Barco
  • Ezequiel Fernández
  • Santiago Simón
  • Tobías Andrada
  • Franco Mastantuono
  • Giovani Lo Celso
  • Exequiel Palacios
  • Rodrigo De Paul
  • Nicolás Paz
  • Matías Soulé
  • Thiago Almada
  • Leonel Flores
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás González
  • Gianluca Prestianni
  • José Manuel López
  • Santiago Castro
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez
  • Lionel Messi

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