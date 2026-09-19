Con un ex Lepra, los nuevos convocados por Scaloni para los amistosos de la Selección argentina

Nicolás Otamendi jugará solamente el partido ante Benín el 6 de octubre. Significará la despedida para el defensor del Millonario al igual que la del delantero del Inter Miami Lionel Messi.

El volante de River Tobías Andrada fue convocado por Scaloni.

Además se sumaron del extranjero Ezequiel Fernández del Bayer Leverkusen, Valentín Gómez del Betis y Santiago Simón del Toluca.

Con relación a dos futbolistas del fútbol argentino, Flores y Palacios se entrenarán en el predio de Ezeiza, serán liberados para disputar los partidos que tendrán con sus clubes y volverán a sumarse a la Selección argentina después de eso.

Los convocados por Scaloni para los amistosos de la Selección argentina