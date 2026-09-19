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Juegos Suramericanos 2026

La Selección argentina Sub 19 le ganó a Uruguay y depende de sí misma para clasificar

La Selección argentina Sub 19, de Diego Placente, le ganó a Uruguay y depende de sí misma para clasificar a las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina Sub 19 ganó y se ilusiona con la clasificación.

La Selección argentina Sub 19 ganó y se ilusiona con la clasificación.

La Selección argentina Sub 19 le ganó 1-0 a Uruguay por la segunda fecha de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con gol de Franco Domínguez en el estadio Marcelo Bielsa, el equipo de Diego Placente sumó sus primeros tres puntos y quedó a un paso de las semifinales.

El conjunto nacional dejó atrás la caída inicial por 2-1 ante Paraguay y escaló al segundo lugar del Grupo B. La jornada contó además con un fuerte respaldo en las tribunas: el cuerpo técnico de la Mayor, encabezado por Lionel Scaloni, siguió atentamente las acciones desde uno de los palcos.

Triunfo clave, presencia de Scaloni y la definición del grupo

El único grito de la tarde llegó a los 27 minutos del segundo tiempo. Facundo Jainikoski encaró por la izquierda y mandó un centro al segundo palo para la llegada de Franco Domínguez. El delantero de Estudiantes aprovechó una salida en falso del arquero charrúa y definió de cabeza con el arco libre para sellar el 1-0 definitivo.

En el palco del estadio rosarino estuvieron presentes Lionel Scaloni, Walter Samuel y Pablo Aimar. El cuerpo técnico del seleccionado mayor presenció el encuentro para apoyar al plantel juvenil y mantener el seguimiento sobre las promesas con proyección.

Antes de ingresar, el DT de la Albiceleste recibió un pin representativo de los atletas nacionales y envió saludos a toda la delegación argentina.

Con este resultado, la Selección argentina depende de sí misma para meterse en semifinales. Para lograr el pase a la próxima instancia le alcanzará con empatar o vencer a Venezuela el próximo lunes 21 de septiembre a las 15.

Incluso podría finalizar en el primer puesto si gana y logra recortar los tres goles de diferencia con Paraguay, siempre y cuando los paraguayos pierdan su respectivo partido frente a Uruguay.

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