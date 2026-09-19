La Selección argentina Sub 19 le ganó a Uruguay y depende de sí misma para clasificar

En el palco del estadio rosarino estuvieron presentes Lionel Scaloni, Walter Samuel y Pablo Aimar. El cuerpo técnico del seleccionado mayor presenció el encuentro para apoyar al plantel juvenil y mantener el seguimiento sobre las promesas con proyección.

Antes de ingresar, el DT de la Albiceleste recibió un pin representativo de los atletas nacionales y envió saludos a toda la delegación argentina.

Con este resultado, la Selección argentina depende de sí misma para meterse en semifinales. Para lograr el pase a la próxima instancia le alcanzará con empatar o vencer a Venezuela el próximo lunes 21 de septiembre a las 15.

Incluso podría finalizar en el primer puesto si gana y logra recortar los tres goles de diferencia con Paraguay, siempre y cuando los paraguayos pierdan su respectivo partido frente a Uruguay.