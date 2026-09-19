Copa Davis: de la mano de Cerúndolo y Tirante, Argentina le gana 2-0 a Turquía

En un inicio arrollador, el local dominó con tiros ganadores, concretó tres quiebres en media hora y cerró el primer parcial con un contundente 6-0.

En la segunda manga, el jugador europeo mostró una leve mejoría mediante su servicio y el ataque directo con el segundo tiro. Frente a ese escenario, Cerúndolo optó por asegurar los peloteos, estirar las jugadas y mover a su oponente. Salvó el único punto de quiebre en contra, quebró en el séptimo juego y definió el triunfo por 6-4 con una volea en la mitad de la cancha.

Posteriormente, Thiago Tirante (52°) consiguió su primera victoria con la camiseta de la Selección al vencer a Mert Alkaya (296°). El tenista platense, que venía de caer en su debut frente a Corea del Sur en febrero, repitió la tónica del partido inicial, concretó tres quiebres y resolvió el compromiso por 6-2 y 6-4 en su segundo punto de partido.

La serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía continuará a las 11 con el cruce de dobles que disputarán Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a la dupla visitante. De ser necesarios, la programación incluye los duelos entre Cerúndolo y Alkaya a las 12.30, y el cruce entre Tirante y Erel a partir de las 14.00, con la posibilidad de modificar a los jugadores designados.