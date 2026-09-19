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Copa Davis: de la mano de Cerúndolo y Tirante, Argentina le gana 2-0 a Turquía

Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante encaminaron la serie de Copa Davis a favor de Argentina, que está 2-0 ante Turquía

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Francisco Cerúndolo se quedó con el primer punto de la serie.

Francisco Cerúndolo se quedó con el primer punto de la serie.

Argentina sacó ventaja en la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Turquía con dos triunfos como local. Francisco Cerúndolo superó a Yanki Erel por 6-0 y 6-4, mientras que Thiago Tirante derrotó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4 en el estadio Ruca Che.

El conjunto capitaneado por Javier Frana busca afirmarse en la máxima categoría del tenis para volver a pelear por el título. Tras un arranque contundente, el representativo nacional quedó a solo una victoria de sellar la eliminatoria e intentar emular la gesta alcanzada en la temporada 2016.

Thiago Tirante puso el 2-0 para Argentina en la Copa Davis.

Thiago Tirante puso el 2-0 para Argentina en la Copa Davis.

Argentina, a un paso del triunfo en la Copa Davis

El primer punto de la jornada quedó en manos de Francisco Cerúndolo (23°), quien impuso condiciones desde el comienzo ante Yanki Erel (329°). El argentino venía de firmar su mejor actuación en el US Open tras alcanzar la cuarta ronda y aprovechó la falta de ritmo de su rival, que apenas registra seis partidos en el circuito ATP.

En un inicio arrollador, el local dominó con tiros ganadores, concretó tres quiebres en media hora y cerró el primer parcial con un contundente 6-0.

En la segunda manga, el jugador europeo mostró una leve mejoría mediante su servicio y el ataque directo con el segundo tiro. Frente a ese escenario, Cerúndolo optó por asegurar los peloteos, estirar las jugadas y mover a su oponente. Salvó el único punto de quiebre en contra, quebró en el séptimo juego y definió el triunfo por 6-4 con una volea en la mitad de la cancha.

Posteriormente, Thiago Tirante (52°) consiguió su primera victoria con la camiseta de la Selección al vencer a Mert Alkaya (296°). El tenista platense, que venía de caer en su debut frente a Corea del Sur en febrero, repitió la tónica del partido inicial, concretó tres quiebres y resolvió el compromiso por 6-2 y 6-4 en su segundo punto de partido.

La serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía continuará a las 11 con el cruce de dobles que disputarán Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a la dupla visitante. De ser necesarios, la programación incluye los duelos entre Cerúndolo y Alkaya a las 12.30, y el cruce entre Tirante y Erel a partir de las 14.00, con la posibilidad de modificar a los jugadores designados.

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