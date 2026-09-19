El mendocino que empezó con un préstamo para emprender, conquistó las redes y fue nominado a un premio nacional

Un emprendedor que empezó vendiendo mates

Su historia comenzó con Piel de Mate, un emprendimiento que puso en marcha con un préstamo de 300 dólares. Empezó a vender mates y, mientras hacía crecer el negocio, compartía en redes sociales cada paso del proceso: cómo compraba los productos, cómo concretaba las primeras ventas y cómo preparaba los envíos. Esa decisión de mostrar el detrás de escena generó una comunidad que se sintió parte de la experiencia. En poco tiempo, el proyecto se transformó en un comercio electrónico que vendía a todo el país.

“Hace cinco años empecé a emprender y a hacer contenido, a mover esto de las redes sociales”, explica. El crecimiento de Piel de Mate le permitió dar un paso más. Vendió el emprendimiento y decidió reinvertir el dinero, siempre en paralelo con su actividad como creador de contenido, en una nueva propuesta: Guchini.

Una imagen de 2024. Desde entonces siguió abriendo locales y va por más. Al mismo tiempo suma seguidores en las redes sociales. Foto: gentileza

La idea no era abrir una sanguchería más. Robello quería que el producto fuera apenas una parte de una experiencia. Alquiló un pequeño local ubicado frente a Plaza Italia, lo pintó, lo acondicionó y comenzó a ofrecer sándwiches de distintos tipos. La respuesta fue inmediata: filas de jóvenes que esperaban para probar la propuesta, un espacio que rápidamente quedó chico y una marca que comenzó a circular de boca en boca y, sobre todo, a través de las redes.

El lugar no tenía grandes dimensiones, pero sí una ubicación estratégica junto a una plaza. Por eso, el equipo decidió aprovechar el espacio público y sumar una propuesta al aire libre. Los clientes podían llevarse mantas para sentarse al sol o a la sombra, compartir la comida con amigos, familiares o pareja y participar de juegos como el tejo. También organizaron torneos, encuentros con mascotas, música en vivo y distintas actividades que convirtieron la visita en algo más que una compra rápida. Ahora, por ejemplo, sumaron una idea: los estudiantes que se reciben en la universidad, tienen su sándwich de regalo. "Es hermoso ver llegar a los egresados eufóricos junto a sus amigos y sus familias para comer el sándwich de regalo", señala.

"Siempre quise hacer algo distinto", dijo el empredendor y dueño de Guchini

“Siempre tuve claro que quería hacer algo distinto. No se trataba solo de vender comida, quería que la gente se llevara una experiencia completa”, explicó. La propuesta buscaba que las personas se desconectaran por un rato de las pantallas, aunque las redes sociales fueran precisamente uno de los principales motores del emprendimiento.

El fenómeno sorprendió incluso a su fundador. En los primeros días, la cantidad de clientes superó todas las expectativas y en más de una oportunidad debieron cerrar antes de lo previsto porque se habían quedado sin productos. Con el tiempo, las actividades se multiplicaron y el local comenzó a recibir a grupos de amigos, familias, parejas y personas que llegaban atraídas por los videos publicados por Federico.

"La marca fue creciendo de la mano de las redes sociales. Y siempre sumamos ideas", explicó Federico. Foto: gentileza

Hubo numerosos eventos desde que Guchini irrumpió en escena en Mendoza. Se suman día a día. Tal vez uno que más llamó la atención reunió a más de mil personas en Plaza Italia, con presentaciones musicales y una convocatoria que desbordó las previsiones del equipo. La música en vivo también se convirtió en una oportunidad para artistas locales, que encontraron en Guchini un espacio para mostrar su trabajo y conectarse con nuevos públicos.

“Siempre quise que esto fuera algo comunitario, donde todos ganemos. En aquel momento, ver a los músicos felices y a la gente disfrutando es una de las mayores satisfacciones que tengo”, contó.

El crecimiento de la marca no se detuvo en el primer local. Un año y medio después de la apertura, Guchini ya cuenta con cuatro establecimientos, uno de ellos con concepto rutero, y una franquicia en Córdoba. El plan de Robello es terminar 2026 con cinco o seis locales y comenzar a desembarcar en la provincia de Buenos Aires.

La expansión del emprendimiento y la generación de contenidos en redes sociales

La expansión se sostiene sobre dos pilares que Federico desarrolló en paralelo desde que era adolescente: la capacidad de emprender y la creación de contenido. En su cuenta personal de Instagram, @fede_robello, reúne alrededor de 108 mil seguidores, mientras que la cuenta de la marca, @guchini.ar, supera los 116 mil. Allí comparte novedades de los locales, actividades, proyectos y escenas de su vida como emprendedor.

Su recorrido como creador también fue cambiando. Comenzó con contenidos de humor y luego incorporó videos vinculados con los negocios, el trabajo, los aprendizajes y la vida emprendedora. La exposición en redes le permitió construir una comunidad que acompaña sus proyectos, pero también lo obligó a aprender sobre gestión, costos, compras, logística, atención al público y organización de eventos.

Su recorrido como creador también fue cambiando. Comenzó con contenidos de humor y luego incorporó videos vinculados con los negocios, el trabajo, los aprendizajes y la vida emprendedora. Foto: gentileza

“Hay mucha gente que no te toma en serio al principio. Tuve que demostrar con hechos que esto iba en serio”, reconoció. A su juicio, la juventud puede ser una ventaja cuando se trata de probar ideas y animarse a salir de los formatos conocidos. “Creo que los jóvenes tenemos una forma distinta de ver las cosas. No tenemos miedo de probar con proyectos nuevos o de romper con lo tradicional”, reflexiona.

En ese camino, la nominación al Premio Empresario Argentino 2026 representa un nuevo desafío. La selección de la Federación Económica de Mendoza lo coloca como representante provincial en una instancia nacional que reconoce el trabajo emprendedor. Para Robello, la distinción también funciona como una manera de visibilizar a quienes sostienen pequeños negocios, generan empleo y buscan crecer en un contexto complejo.

"Gracias por nominarme a llevar a Mendoza a lo más alto", dijo

“Gracias por nominarme a llevar a Mendoza a lo más alto”, expresó. Y volvió a poner el foco en su "hambre" y su deseo de seguir avanzando. "A los jóvenes les sugiero que rompan barreras. Empezar a hacer contenido es difícil. Muy difícil, pero a la vez es un ejercicio que va saliendo día a día. En mi caso, emprender y generar contenido fueron de la mano para llegar donde llegué", dijo.

Mientras espera esa instancia, Federico continúa trabajando en la expansión de Guchini y en la producción de contenido. Su objetivo es que la marca pueda llegar a otros lugares sin perder el concepto con el que nació: una propuesta gastronómica que invite a encontrarse, jugar, escuchar música y compartir tiempo fuera de la rutina.

Para Robello, la distinción también funciona como una manera de visibilizar a quienes sostienen pequeños negocios, generan empleo y buscan crecer en un contexto complejo. Foto: archivo Diario UNO

El joven que comenzó con un préstamo de 300 dólares todavía habla de sus proyectos con la misma lógica de aquellos primeros videos de Piel de Mate: mostrar el proceso, compartir los avances y hacer que otros se sientan parte. La diferencia es que ahora la cámara ya no registra solamente un emprendimiento que comienza. También acompaña el crecimiento de una marca que busca cruzar las fronteras de Mendoza y a un creador de contenido que acaba de ser convocado para representar a su provincia en uno de los reconocimientos empresariales nacionales.

Dónde seguirlo: Instagram: Guchini.ar / fede_robello / TikTok: Federico.robello.