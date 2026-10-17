Gimnasia y Esgrima lo perdió sobre el final ante Vélez en el Amalfitani

Con este resultado el equipo del Parque suma 20 unidades y está sexto en la Zona A, mientras que Vélez está cuarto con 24 puntos.

En la tabla anual el conjunto mensana está en el puesto 17 con 39 unidades. El equipo de LIniers está quinto con 52.

A los 6' del primer tiempo Módica remató al arco y el mendocino Marchiori la sacó al córner.

Lencioni marcaba para el visitante, pero el juez Darío Herrera lo anulaba porque la pelota había salido antes de esa jugada.

En una contra del local Rigamonti le tapaba un mano a mano a Ronaldo Martínez.

Un tiro de Lanzini se iba alto. Llegaba Vélez.

Luego Módica remataba alto y el Lobo no se quedaba atrás.

Vélez tenía dos chances más para anotar y una de ellas pegaba en el travesaño con un cabezazo de Lanzini.

En el complemento el Lobo, que es dirigido por Darío Franco, sufría el asedio del equipo orientado por Guillermo Barros Schelotto y se agigantaba la figura de César Rigamonti.

Parecía que el partido se encaminaba al empate, pero a los 39' llegó el tiro de esquina desde la derecha y Silvero de cabeza puso el 1 a 0.

Marchiori le tapaba una opción muy clara a Sabatini.

Sobre el final Módica le bajaba una pelota a Armoa, quien lo perdía increíblemente.

El Lobo lo perdió sobre el final.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Tras jugar con el equipo velezano, el Mensana recibirá a Platense el viernes 23 de octubre a las 18.30.