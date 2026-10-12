Agustín Módica llegó a los nueve gritos en Gimnasia y Esgrima y lidera la tabla de goleadores

"Es un gran rival, juega de gran manera, tiene un gran entrenador también, obviamente que nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos un gran entrenador también y fue un partido de detalles que nosotros estuvimos un poco más finos en eso", añadió.

Luego habló del tanto que le marcó al equipo rosarino al decir: "Hoy no me quedó ninguna que no sea esa y es la parte también del delantero, que cuando quede una aprovecharla y por suerte se clavó en el ángulo",

Agustín Módica marcó un golazo en el triunfo de Gimnasia y Esgrima

Agustín Módica marcó un golazo y fue especial por su pasado en Rosario Central, el clásico de la Lepra rosarina.

Módica la paró en la puerta del área, giró y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Reinatti.

En el festejo se vio haciéndose la franja de la camiseta de Rosario Central, de donde surgió.

El Pichi le había convertido a Central Córdoba en el debut como local; mientras que a Unión y Talleres de Córdoba les marcó un doblete en el Víctor Legrotaglie. Y le anotó tres goles a Gimnasia y Esgrima La Plata.