Agustín Módica llegó a los nueve gritos en Gimnasia y Esgrima y lidera la tabla de goleadores

Agustín Módica vivió un lunes soñado con el triunfazo de Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 ante Newell's en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Agustín Módica vivió un gran lunes con el triunfazo de Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 ante Newell's en el estadio Víctor Legrotaglie. El el goleador del Torneo Clausura
Agustín Módica vivió un lunes soñado con el triunfazo de Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 ante Newell's en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 12 del Torneo Clausura.
El Mensana logró un nuevo triunfo en el Torneo Clausura. El delantero marcó un golazo y llegó a nueve tantos y es el máximo artillero del Torneo Clausura 2026.
"Fue un triunfo muy importante, veníamos de varias fechas sin ganar, era algo que nos estaba costando un poco y de local pudimos volver al triunfo, que era muy importante", comenzó diciendo Módica al término del partido.
"Es un gran rival, juega de gran manera, tiene un gran entrenador también, obviamente que nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos un gran entrenador también y fue un partido de detalles que nosotros estuvimos un poco más finos en eso", añadió.
Luego habló del tanto que le marcó al equipo rosarino al decir: "Hoy no me quedó ninguna que no sea esa y es la parte también del delantero, que cuando quede una aprovecharla y por suerte se clavó en el ángulo",
Agustín Módica marcó un golazo y fue especial por su pasado en Rosario Central, el clásico de la Lepra rosarina.
Módica la paró en la puerta del área, giró y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Reinatti.
En el festejo se vio haciéndose la franja de la camiseta de Rosario Central, de donde surgió.
El Pichi le había convertido a Central Córdoba en el debut como local; mientras que a Unión y Talleres de Córdoba les marcó un doblete en el Víctor Legrotaglie. Y le anotó tres goles a Gimnasia y Esgrima La Plata.