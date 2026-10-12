Gimnasia y Esgrima volvió al triunfo y venció a Newell's Old Boys en el Legrotaglie con un golazo de Módica

Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Ante Newell's, el equipo dirigido por Darío Franco inició el partido con el ímpetu de imponer condiciones por ser local y por vanagloriar aquel dorado recuerdo del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

A los 3 minutos, el Lobo tuvo la primera chance con un tiro libre que ejecutó el Mono Vargas y se fue cerquita del palo izquierdo del arquero de Newell's, provocando el grito adelantado de más de un simpatizante mensana.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Newell's avisó a los 18 minutos, con una avanzada de Mazzanti que terminó en un centro desde la izquierda que nadie pudo empujar en el corazón del área. La pelota se fue en soledad cerca del palo derecho de Rigamonti.

A los 26 minutos, la Lepra rosarina se puso en ventaja por un gol del ex Gimnasia y Esgrima, Santiago Solari. Una mala salida del Lobo dejó solo al extremo de Newell's y éste definió pidiendo disculpas por su pasado en el Parque.

Finalmente el gol fue invalidado por posición adelantada de Solari.

Conforme pasaron los minutos, comenzaron a notarse las dificultades de Gimnasia para hacerse del balón y poder desarrollar un juego asociado.

Ya en el complemento, Gimnasia arrancó más activo y con una tónica más equilibrada en el partido. Pese a ello, Newell's tuvo una clara situación con una llegada de Solari por izquierda que terminó en un remate al primer palo de Rigamonti que se fue afuera.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

De contra, la visita tuvo otra chance de gol con la arremetida de Mazzanti por derecha. El extremo envió el centro y Cóccaro no pudo conectar con claridad y Rigamonti la tapó para enviarla al córner.

El Lobo respondió con un remate de media distancia de Antonini que se fue próximo al palo izquierdo de Reinatti.

A los 12 minutos de la segunda parte, apareció el goleador del mensana con otro tiro de media distancia de Gimnasia por el sector izquierdo. Un disparo de Módica al ángulo hizo delirar al Legrotaglie con la ventaja del Lobo.

Newell's tuvo varios córners, síntoma de su gran cantidad de aproximaciones al área mensana. Sin embargo, la frecuencia no se tradujo en concreciones y la visita no pudo igualar el marcador promediando la mitad del complemento.

El equipo de Kudelka consiguió la igualdad por medio de Cóccaro, a los 33 minutos, pero el gol fue nuevamente anulado por posición adelantada.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Sin tiempo para más, el equipo de Darío Franco se quedó con los tres puntos en casa y estiró el buen invicto del DT en el Víctor Legrotaglie con nueve partidos dirigidos sin perder en esta condición. Además, el Lobo rompió la racha adversa de cuatro partidos sin ganar en este Torneo Clausura.

El próximo compromiso será ante Vélez, en Liniers, por la fecha 13 del certamen.