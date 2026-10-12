Independiente Rivadavia, el dueño de la Tabla Anual a cuatro fechas del final

La Tabla Anual quedó de la siguiente manera

Independiente Rivadavia 52 puntos (+10) Boca 51(+19) Argentinos 51 (+9) Rosario Central 50 (+12) Vélez 49 (+10) Belgrano 48 (+11) Instituto 47 (+9) Estudiantes LP 45 (+14) River 45 (+12)

Lo que le queda a Independiente Rivadavia en el torneo Clausura

Cuatro son los partidos que le quedan por delante a Independiente Rivadavia. En ellos buscará terminar como el mejor de la Tabla Anual y, además, terminar entre los primeros ochos de la Zona B para jugar por una nueva estrella.

Fecha 13 vs. Tigre - sábado 17/10 - 17.30hs (L)

Fecha 14 vs. Argentinos - martes 27/10 - 19hs (V)

Fecha 15 vs. Banfield - lunes 2/11 - 21.15hs

Fecha 16 vs. Gimnasia y Esgrima Mza - fecha a confirmar

Berti analizó la derrota de la Lepra

Para comenzar, Berti manifestó: "El análisis certero y rápido es que Central jugó mejor que nosotros cuando estaba 11 contra 11, y después 11 contra 10 jugó de la misma manera. Así que fue un resultado abultado, pero justo".

"Es un golpe que no esperábamos, pero el martes ya tenemos que pensar en lo que viene, porque son cuatro finales más que tenemos", sumó el DT de Independiente Rivadavia.

Para finalizar, de cara a lo que viene, cerró: "Tenemos que sacarnos este partido de encima. Un partido que genera crisis futbolística. Como le dije a los jugadores, cuando se pierde de esta manera, hay que refundar en todas las áreas. Y saber que si tenemos pretensiones de ser campeones, tenemos que salir rápidamente de este partido y ya pensar en lo que viene".