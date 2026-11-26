En el marco de su tercera visita al departamento, el alcalde mayor Jürgen Kessing, acompañado por Susanne Greschner, responsable de Hermanamientos y Relaciones Internacionales.

Tupungato profundiza su vínculo con Alemania

El acuerdo ratificado contempla cuatro ejes de trabajo fundamentales: el fortalecimiento de los contactos oficiales, educativos y ciudadanos; el intercambio de conocimientos técnicos entre instituciones y empresas; la promoción de actividades culturales, deportivas, educativas y turísticas; y el impulso de programas de intercambio juvenil.

Durante su estadía, la delegación alemana desarrolló una intensa agenda institucional que incluyó visitas a establecimientos educativos, al Hospital General Las Heras, a la Cámara de Comercio y Turismo y a distintos eventos organizados por el aniversario departamental.

Además, recorrieron los manantiales de El Peral para observar el estado de las obras financiadas a través de la cooperación con Alemania y conocer los avances en trabajos de acueductos ejecutados con fondos del resarcimiento.

Jürgen Kessing destacó la importancia de proteger las fuentes de agua de montaña para garantizar un abastecimiento sostenible de agua potable y valoró el trabajo conjunto desarrollado con el municipio para proyectar nuevas iniciativas en los próximos años.

Obras hídricas para garantizar agua sostenible

Uno de los principales ejes de cooperación entre ambas ciudades se encuentra vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de Naciones Unidas, enfocado en garantizar agua limpia y saneamiento.

Gracias a subsidios otorgados por el Ministerio Federal Alemán, el municipio ejecuta distintas obras de captación y optimización de manantiales que permiten fortalecer el abastecimiento de agua potable de manera sustentable.

Según explicó el director de Agua y Saneamiento, Marcelo Alonso, el aprovechamiento de estas fuentes naturales permite disponer de agua filtrada por procesos naturales, de excelente calidad y sin el consumo energético que demandan otros sistemas de extracción.

Las intervenciones se desarrollan en etapas. La primera se ejecutó entre 2023 y 2024 en Estancia Ancón, sector San José, donde se construyó una obra de toma y cierres perimetrales para proteger la calidad del recurso. La segunda etapa se desarrolla durante 2026 en el Camping Municipal de El Peral, con mejoras en las tomas de agua, trabajos sobre acueductos e incorporación de equipamiento específico.

Asimismo, desde el municipio adelantaron que ya trabajan en la formulación de una tercera etapa para presentar ante el Ministerio Alemán y continuar ampliando los beneficios para la comunidad.

Idioma alemán y oportunidades de formación

La cooperación también incluye iniciativas educativas desarrolladas junto a la Sociedad Goetheana Argentina.

A través de este trabajo conjunto, jóvenes, docentes y vecinos pueden acceder a cursos de idioma alemán en los niveles A1, A2, B1 y B2. Quienes avanzan en su formación y alcanzan los niveles superiores pueden aspirar a becas y programas de perfeccionamiento en Alemania, así como a nuevas oportunidades académicas y laborales.

Además, la Municipalidad de Tupungato trabaja en la elaboración de un nuevo esquema pedagógico y económico con la Sociedad Goetheana para ampliar los beneficios destinados a los estudiantes y fortalecer los procesos de aprendizaje del idioma.