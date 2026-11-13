Tupungato fue sede de la Semana Global del Emprendimiento con foco en innovación y formación para jóvenes

Tupungato reunió a jóvenes, emprendedores y referentes de la innovación

Tras la apertura oficial, el publicista especializado en emprendedurismo e innovación, Esteban Ruiz, brindó la charla “Historias que venden”, donde abordó estrategias de storytelling aplicadas a productos y servicios.

La agenda continuó con una mesa de experiencias protagonizada por jóvenes emprendedores del Valle de Uco. Participaron Paula Michelini, de "Descendientes de Viticultores de Montaña"; Ramiro Torrico, de "Blend"; Mariano Vitoloni, de "Vitoloni Máquinas Industriales"; y Nahun Leguiza, de "Kalitko Yerbas". Durante el encuentro compartieron sus historias, los desafíos que enfrentaron y recomendaciones para quienes buscan desarrollar un emprendimiento.

Además, se realizaron exposiciones sobre comercialización digital a cargo de Gabriel Vera, fundador de Azure Gráfica, y una presentación de Sergio García, del Instituto Tecnológico Universitario, enfocada en los mitos y oportunidades de la Inteligencia Artificial.

Productores, empresas y emprendimientos exhibieron sus productos y propuestas innovadoras mediante distintos stands abiertos al público.

El crecimiento de los proyectos productivos y la promoción de nuevas oportunidades para emprendedores y jóvenes de la región.

La segunda jornada continuará con capacitación

La actividad continuará con una nueva jornada en el Hotel Turismo Tupungato, donde se abordarán temáticas vinculadas al asociativismo, el desarrollo local y la gestión empresarial.

Entre las propuestas destacadas figura la charla “Sinergia Emprendedora / Asociativismo y desarrollo local”, a cargo del emprendedor gastronómico César Muñoz. También participará Federico Robello, influencer, CEO y fundador de la cadena de sangucherías Guchini, quien disertará sobre estrategias de crecimiento y posicionamiento digital en la conferencia “El poder de las redes: Estrategia, marca y crecimiento emprendedor”.

La programación incluirá además paneles sobre empresas familiares del Valle de Uco y la presentación audiovisual “Emprender Joven”, desarrollada por estudiantes de la Escuela N.º 4-256 Ojo de Agua.

Durante toda la jornada permanecerán abiertos el Espacio Emprendedor y la Sala de Jóvenes Innovadores, consolidando a Tupungato como un punto de encuentro para el intercambio de experiencias, el crecimiento de los proyectos productivos y la promoción de nuevas oportunidades para emprendedores y jóvenes de la región.