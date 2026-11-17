La ciudad de Tupungato será escenario de una nueva edición de la campaña “Sangre de Campeones”, una iniciativa que busca fomentar la donación de sangre y sumar nuevos voluntarios al Registro Nacional de Donantes de médula ósea, ampliando las posibilidades de tratamiento para personas que necesitan un trasplante.
La actividad se realizará el miércoles 25 de noviembre, de 9.30 a 13, en el Hotel Turismo Tupungato, ubicado sobre avenida Belgrano. La propuesta es organizada por el Hospital General Las Heras, el Área Sanitaria Tupungato y la Dirección Regional de Salud Valle de Uco, en el marco de una campaña impulsada por Fundación Grupo América, el Club Sportivo Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia y el Incaimen.
Durante la jornada, los asistentes podrán realizar una donación voluntaria de sangre y, además, incorporarse al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, una herramienta clave para pacientes que esperan encontrar un donante compatible.
Tupungato invita a sumarse a la donación de sangre y médula ósea
Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del formulario habilitado por DonArg. La convocatoria está dirigida a personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a los 50 kilos, que no se hayan realizado tatuajes durante los últimos seis meses y cuya última donación de sangre haya sido hace más de cuatro meses.
La campaña busca sensibilizar sobre la importancia de la donación voluntaria y promover una práctica solidaria que puede representar una oportunidad de vida para pacientes que requieren transfusiones o un trasplante de médula ósea.
Requisitos para participar de la jornada solidaria
Los organizadores recordaron algunas recomendaciones para quienes se inscriban:
- Haber descansado al menos seis horas la noche anterior.
- Presentarse en buen estado de salud, sin fiebre, resfrío ni síntomas de malestar general.
- Desayunar o almorzar liviano antes de concurrir. No es necesario asistir en ayunas.
- No haber consumido aspirinas durante los tres días previos.
- Llevar lapicera para completar la documentación.
- Presentar DNI u otro documento de identidad.
Además, quienes tengan consultas pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].
La propuesta busca reforzar la importancia de la solidaridad y recordar que, en pocos minutos, una donación puede marcar una diferencia significativa en la vida de otras personas.
En pocas palabras
- Tupungato será sede de una jornada solidaria de donación de sangre y registro de médula ósea.
- La iniciativa busca sumar voluntarios y ampliar las posibilidades de tratamiento para quienes necesitan un trasplante.
- Se realizará el miércoles 25 de noviembre en el Hotel Turismo Tupungato, con inscripción previa vía DonArg.