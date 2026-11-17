Tupungato invita a sumarse a la donación de sangre y médula ósea

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del formulario habilitado por DonArg. La convocatoria está dirigida a personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a los 50 kilos, que no se hayan realizado tatuajes durante los últimos seis meses y cuya última donación de sangre haya sido hace más de cuatro meses.

La campaña busca sensibilizar sobre la importancia de la donación voluntaria y promover una práctica solidaria que puede representar una oportunidad de vida para pacientes que requieren transfusiones o un trasplante de médula ósea.

Requisitos para participar de la jornada solidaria

Los organizadores recordaron algunas recomendaciones para quienes se inscriban:

Haber descansado al menos seis horas la noche anterior.

Presentarse en buen estado de salud, sin fiebre, resfrío ni síntomas de malestar general.

Desayunar o almorzar liviano antes de concurrir. No es necesario asistir en ayunas.

No haber consumido aspirinas durante los tres días previos.

Llevar lapicera para completar la documentación.

Presentar DNI u otro documento de identidad.

Además, quienes tengan consultas pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

La propuesta busca reforzar la importancia de la solidaridad y recordar que, en pocos minutos, una donación puede marcar una diferencia significativa en la vida de otras personas.