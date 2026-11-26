Messi durante su primera presentación en La Bombonera, en diciembre de 2005, en el marco de un partido solidario de la Fundación Pupi,

Más allá de la revolución que despierta cada vez que juega en el país, su regreso al césped de La Bombonera encierra un valor simbólico especial por los años que compartió con Carlos Tevez en el combinado nacional. Durante buena parte de la década de 2000 y principios de 2010, ambos delanteros coincidieron en múltiples convocatorias y formaron parte de la columna vertebral ofensiva de la Albiceleste.

Entre los capítulos más recordados de aquella sociedad dentro de la cancha sobresalen sus participaciones conjuntas en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América 2011 disputada en suelo argentino. Quince años después de aquellos torneos, volverán a reencontrarse con los botines puestos para celebrar la trayectoria del ídolo xeneize.

Messi y Tevez volverán a compartir el campo de juego.

Así está la lista de invitados confirmados con Lionel Messi a la cabeza

Además de Messi, la nómina de protagonistas que ya fueron oficializados por Tevez reúne a grandes ídolos del fútbol argentino y figuras internacionales de primer nivel:

Sergio Kun Agüero

Martín Palermo

Giuanluigi Buffón

Leandro Paredes

Rio Ferdinand

Lionel Messi

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La lista sigue abierta y una de las confirmaciones más esperadas es la de Cristiano Ronaldo, quien encabeza la nómina de invitados estelares y ya recibió la propuesta para decir presente.