Luego de que se diera a conocer la situación, Gaudio expresó su tristeza con un posteo en sus redes sociales: "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".

La situación se da a solo dos días de que Gastón Gaudio presentara su lista completa, en la que confirmó que será acompañado por Fabio Fernández como candidato a vicepresidente primero y a Lucas Brea como vicepresidente segundo.

Gaudio es uno de los tres grandes candidatos a quedarse con el triunfo en las elecciones en Independiente. Los comicios se llevarán a cabo el próximo 13 de diciembre. Los otros aspirantes son Luciano Nakis y Enrique Sacco.