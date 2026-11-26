A dos días de haberse cerrado la presentación de listas, en Independiente las elecciones tomaron un tono violento luego de que apareciera un pasacalle con una amenaza de muerte para uno de los candidatos: el ex tenista Gastón Gaudio.
Gastón Gaudio recibió un fuerte mensaje en las inmediaciones de Avellaneda a días de que se concreten los comicios en Independiente
A dos días de haberse cerrado la presentación de listas, en Independiente las elecciones tomaron un tono violento luego de que apareciera un pasacalle con una amenaza de muerte para uno de los candidatos: el ex tenista Gastón Gaudio.
Gaudio, candidato a presidente del club, recibió un fuerte mensaje a poco más de dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones en el Rojo.
"Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos", se pudo leer en una bandera que colgaron durante la madrugada de este jueves en Avellaneda.
Luego de que se diera a conocer la situación, Gaudio expresó su tristeza con un posteo en sus redes sociales: "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".
La situación se da a solo dos días de que Gastón Gaudio presentara su lista completa, en la que confirmó que será acompañado por Fabio Fernández como candidato a vicepresidente primero y a Lucas Brea como vicepresidente segundo.
Gaudio es uno de los tres grandes candidatos a quedarse con el triunfo en las elecciones en Independiente. Los comicios se llevarán a cabo el próximo 13 de diciembre. Los otros aspirantes son Luciano Nakis y Enrique Sacco.