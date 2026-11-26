El triunfo por 2-0 ante Independiente Rivadavia en la Bombonera no solo significó el pasaje de Boca a los cuartos de final del Torneo Clausura, sino que también inscribió el nombre de Rodolfo Arruabarrena en una página dorada de la institución.
El técnico más ganador en la historia de Boca ya tiene un serio competidor en los mano a mano por el gran presente de Rodolfo Arruabarrena
El triunfo por 2-0 ante Independiente Rivadavia en la Bombonera no solo significó el pasaje de Boca a los cuartos de final del Torneo Clausura, sino que también inscribió el nombre de Rodolfo Arruabarrena en una página dorada de la institución.
Con una regularidad asombrosa desde que inició su segundo ciclo a mitad de año, el conjunto azul y oro volvió a exhibir solidez en las instancias decisivas y ratificó su protagonismo en todos los frentes que disputa.
Más allá del funcionamiento colectivo y de los títulos ya obtenidos en este semestre, el presente del entrenador despertó un paralelismo inevitable con la etapa más gloriosa del club. Al superar al conjunto mendocino, el director técnico alcanzó una cifra emblemática en encuentros de eliminación directa que hasta esta noche pertenecía en exclusiva a Carlos Bianchi, el máximo referente histórico del banco xeneize.
La victoria frente a Independiente Rivadavia le permitió al ex lateral izquierdo llegar a los 20 triunfos en apenas 23 series eliminatorias dirigidas en Boca —con solo tres caídas—, lo que arroja una extraordinaria efectividad del 87%.
Bianchi, por su parte, también cosechó 20 victorias en instancias de mata-mata, aunque necesitó 28 definiciones para alcanzar ese registro (sufrió ocho derrotas), en un contexto futbolístico distinto donde los certámenes domésticos carecían de formato de playoffs y la Copa Argentina aún no había sido reinstaurada durante sus dos primeros ciclos.
La marca actual del Vasco se sustenta en una seguidilla de diez series ganadas de manera consecutiva tras su regreso, dejando atrás el último antecedente previo a su salida en 2016: la dura caída por 4-0 ante San Lorenzo en la Supercopa Argentina.
El calendario inmediato le ofrece al entrenador un escenario inmejorable para quedar en lo más alto en soledad. Tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana y en la tabla anual, este domingo afrontará los cuartos de final del Torneo Clausura frente a Gimnasia y, el miércoles 2 de diciembre, disputará la final de la Copa Argentina contra Platense.
En caso de superar al elenco platense este fin de semana, sumará además una semifinal y una eventual final en el certamen local, a lo que se añaden dos definiciones internacionales ya aseguradas: la Recopa Sudamericana —frente al vencedor de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes— y la Supercopa Internacional.
Pese a la contundencia de sus estadísticas, el protagonista evitó cualquier tipo de paralelismo con su antiguo mentor en conferencia de prensa y destacó las enseñanzas que incorporó de aquel ciclo: "Sería irrespetuoso que me compare con Carlos. Es el mejor DT del club y no tengo ni el 2% de sabiduría ni de manejo del grupo. De Carlos me gusta el manejo de grupo, los que tienen pocos minutos son fundamentales y seguiremos jugando cada tres, cuatro días, tener jugadores preparados, es fundamental".