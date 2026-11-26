El Vasco igualó al Maestro.

Los números de la racha del Vasco Arruabarrena en cruces mano a mano y la comparación con el Virrey

La victoria frente a Independiente Rivadavia le permitió al ex lateral izquierdo llegar a los 20 triunfos en apenas 23 series eliminatorias dirigidas en Boca —con solo tres caídas—, lo que arroja una extraordinaria efectividad del 87%.

Bianchi, por su parte, también cosechó 20 victorias en instancias de mata-mata, aunque necesitó 28 definiciones para alcanzar ese registro (sufrió ocho derrotas), en un contexto futbolístico distinto donde los certámenes domésticos carecían de formato de playoffs y la Copa Argentina aún no había sido reinstaurada durante sus dos primeros ciclos.

La marca actual del Vasco se sustenta en una seguidilla de diez series ganadas de manera consecutiva tras su regreso, dejando atrás el último antecedente previo a su salida en 2016: la dura caída por 4-0 ante San Lorenzo en la Supercopa Argentina.

El calendario inmediato le ofrece al entrenador un escenario inmejorable para quedar en lo más alto en soledad. Tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana y en la tabla anual, este domingo afrontará los cuartos de final del Torneo Clausura frente a Gimnasia y, el miércoles 2 de diciembre, disputará la final de la Copa Argentina contra Platense.

En caso de superar al elenco platense este fin de semana, sumará además una semifinal y una eventual final en el certamen local, a lo que se añaden dos definiciones internacionales ya aseguradas: la Recopa Sudamericana —frente al vencedor de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes— y la Supercopa Internacional.

Pese a la contundencia de sus estadísticas, el protagonista evitó cualquier tipo de paralelismo con su antiguo mentor en conferencia de prensa y destacó las enseñanzas que incorporó de aquel ciclo: "Sería irrespetuoso que me compare con Carlos. Es el mejor DT del club y no tengo ni el 2% de sabiduría ni de manejo del grupo. De Carlos me gusta el manejo de grupo, los que tienen pocos minutos son fundamentales y seguiremos jugando cada tres, cuatro días, tener jugadores preparados, es fundamental".

El Vasco va por más: tiene por delante más posibilidades para seguir dando vueltas.

Todos los mano a mano de Arruabarrena en Boca