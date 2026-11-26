Radio Brava tiene su propia fiesta, llega la tercera edición de Brava Fest. La cita es el sábado 28 de noviembre en el boliche Aquelarre (25 de Mayo 6063). Las entradas están disponibles en Entradaweb, son gratuitas y para mayores de 18 años.
FM Brava celebra con su gran fiesta anual
Es el tercer año consecutivo en el que Radio Brava amplía su universo a Brava Fest, para volcar toda la música fiestera que día a día llevan a cientos de miles de oyentes de todo el mundo.
Como cada edición, la Brava promete ser el lugar ideal para dar cierre a un año increíble, con la música que querés escuchar, la imponente infraestructura de Aquelarre y la presencia de sus conductores, que llegarán con sorpresas bajo el brazo.
Con la participación estelar de una de las bandas de cumbia del momento, La Kupé, tendremos show en vivo lleno de premios y energía nocturna.
Producción y artistas para una noche especial
La producción general de Brava Fest vuelve a estar a cargo de Renzo Occhionero y Luciano Manganini, junto a un gran equipo. La Brava Fest pretende coronar un gran año radial, reuniendo a la audiencia de la 94.9 con su compañía de todos los días (de 7 a 23 h).
Los conductores de la programación de Brava serán los anfitriones de la noche: Nabila Barta (MañaNabi), Lou Manga (EslouMotion), Camila Coccia (EnCaminados), Juanchi Cereda (Es Tuya Juan), Renzo ‘Chory’ Occhionero (ChoryClub) y la dupla de Pablo Gamba y Sofía Nejis (Delirantes).
La Brava Fest ya es una fiesta consagrada que año a año sube la vara, y este sábado 28 de noviembre en Aquelarre no será la excepción. Podés conseguir tus entradas free stop 1am en Entradaweb.com.ar.
En pocas palabras
- Brava Fest: la tercera edición de la fiesta de Radio Brava se realizará el sábado 28 de noviembre en Aquelarre, con entrada gratuita para mayores de 18 años.
- Artistas invitados: contará con la participación de La Kupé y los conductores de la emisora, quienes animarán la noche con sorpresas.
- Producción y Entradas: la organización general recae en Renzo Occhionero y Luciano Manganini. Las entradas gratuitas se obtienen en Entradaweb.com.ar.