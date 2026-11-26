Con la participación estelar de una de las bandas de cumbia del momento, La Kupé, tendremos show en vivo lleno de premios y energía nocturna.

Producción y artistas para una noche especial

La producción general de Brava Fest vuelve a estar a cargo de Renzo Occhionero y Luciano Manganini, junto a un gran equipo. La Brava Fest pretende coronar un gran año radial, reuniendo a la audiencia de la 94.9 con su compañía de todos los días (de 7 a 23 h).

Los conductores de la programación de Brava serán los anfitriones de la noche: Nabila Barta (MañaNabi), Lou Manga (EslouMotion), Camila Coccia (EnCaminados), Juanchi Cereda (Es Tuya Juan), Renzo ‘Chory’ Occhionero (ChoryClub) y la dupla de Pablo Gamba y Sofía Nejis (Delirantes).

La Brava Fest ya es una fiesta consagrada que año a año sube la vara, y este sábado 28 de noviembre en Aquelarre no será la excepción. Podés conseguir tus entradas free stop 1am en Entradaweb.com.ar.