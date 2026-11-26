El detergente puede ser altamente efectivo para eliminar a los mosquitos de casa.

Al sumar unas gotas de detergente líquido, esa tensión superficial se rompe. De este modo, cualquier mosquito que entra en contacto con el líquido pierde sustentación, se hunde y queda atrapado sin posibilidad de levantar vuelo nuevamente.

Paso a paso para armarla en minutos

Preparar esta alternativa doméstica no demanda herramientas ni gastos extra y se resuelve en pocos pasos:

Elegir el recipiente: buscar un plato hondo, un bowl o una fuente baja, preferentemente de tonos oscuros para que resulte menos visible y más discreta en el ambiente.

buscar un plato hondo, un bowl o una fuente baja, preferentemente de tonos oscuros para que resulte menos visible y más discreta en el ambiente. Agregar agua y detergente: llenar el plato hasta la mitad con agua común e incorporar entre cuatro y seis gotas de detergente para vajilla.

llenar el plato hasta la mitad con agua común e incorporar entre cuatro y seis gotas de para vajilla. Mezclar sin generar espuma: revolver apenas con suavidad. La idea no es hacer lavavajillas ni llenar la superficie de burbujas, sino integrar el producto para alterar la tensión del agua.

revolver apenas con suavidad. La idea no es hacer lavavajillas ni llenar la superficie de burbujas, sino integrar el producto para alterar la tensión del agua. Ubicarla en puntos clave: dejar el plato cerca de ventanas, galerías, plantas de interior o zonas donde suelen aparecer estas plagas, evitando que quede al alcance directo de mascotas o chicos pequeños.

Como toda trampa vinculada al agua, exige un mínimo de constancia para cumplir su función. Si el líquido se evapora o se deja olvidado durante muchos días sin renovar, pierde eficacia y cualquier descuido con recipientes en el patio debe evitarse para no sumar focos de reproducción.

Lo ideal es revisar el plato cada dos o tres días, reponer agua y unas gotas de detergente si hace falta y descartar el contenido periódicamente. Combinada con el descacharrado, el uso de mosquiteros y el cuidado de los espacios verdes, esta solución casera aporta una mano extra práctica en la lucha diaria contra los mosquitos.