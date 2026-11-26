La resolución contractual de la única butaca que permanecía vacante puso fin a semanas de especulaciones y malestar en el paddock, ordenando de manera definitiva el mapa de duplas titulares para 2027. Con el panorama totalmente despejado antes del cierre del certamen actual, cada escudería ya tiene asegurada su formación oficial para el nuevo calendario.

Franco Colapinto tiene su asiento confirmado y se prepara para el GP de Qatar.

Franco Colapinto ya tiene a todos sus rivales confirmados

El último movimiento del tablero llevó la firma de la escudería Haas, que oficializó la continuidad de Oliver Bearman por una temporada más. Con la renovación de su contrato por un año, el joven corredor británico cerró una etapa marcada por la falta de certezas sobre su futuro en la categoría, un escenario que incluso lo había llevado a expresar públicamente su decepción por la demora en las negociaciones antes de competir en el circuito callejero nocturno de Las Vegas.