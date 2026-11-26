Tras rubricar el nuevo vínculo, el director del equipo estadounidense, Ayao Komatsu, justificó la apuesta deportiva de la estructura: "Continuar con Ollie en 2027 fue una decisión natural para nosotros". Asimismo, el jefe de la escudería ponderó el aporte integral del británico dentro del garaje y en el asfalto: "Hemos sido testigos de su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Posee una ética de trabajo excepcional y un gran deseo de superación personal y profesional, y en mi opinión, no hay mejor persona para liderar este equipo".
De cara al próximo campeonato, el dirigente japonés también puso el foco en el potencial competitivo de su alineación titular, en la que Bearman formará dupla junto a Rafa Camara: "El equipo TGR Haas F1 cuenta con una de las parejas de pilotos más prometedoras de la parrilla, y estoy deseando ver a Ollie seguir cosechando éxitos con este increíble equipo".
Ollie Bearman continuará siendo colega y rival de Franco Colapinto.
Con Franco Colapinto, así quedó la parrilla para el 2027
- Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli.
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
- Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Haas: Oliver Bearman y Rafa Câmara.
- Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
- Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.