Sanción administrativa para el equipo Alpine de Fórmula 1
Si bien Alpine no superó el tope presupuestario establecido por la categoría, incurrió en errores administrativos al excluir gastos ajenos a la competición, como actividades de marketing y recursos humanos. La entidad aclaró que estas fallas formales no otorgaron ventaja deportiva alguna para el equipo.
Como resultado de estas omisiones, la escudería deberá abonar una multa económica y reembolsar los gastos administrativos de la CCA. Si bien la cifra exacta no se ha difundido oficialmente, se estima que este tipo de infracciones suelen penalizarse con montos que oscilan entre 300.000 y 500.000 dólares.