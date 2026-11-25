Alpine reconoció errores en su documentación

La escudería emitió un comunicado reconociendo y aceptando las conclusiones de la CCA. Explicaron que la infracción fue involuntaria y se debió a imprecisiones en la confección del informe anual, particularmente en el apartado de gastos excluidos y ajustes vinculados a costos operativos. El equipo agradeció la diligencia de la CCA y la FIA, destacando que el reglamento financiero es reciente y presenta complejidades.

Alpine admitió la necesidad de perfeccionar sus procesos internos para evitar inconvenientes similares a futuro. Paralelamente a esta cuestión administrativa, el equipo ya se enfoca en la actividad en pista para el Gran Premio de Qatar, donde Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos.

Cronograma del GP de Qatar de Fórmula 1

Los horarios correspondientes a Argentina para el Gran Premio de Qatar son los siguientes:

Viernes 27 de noviembre: Práctica 1 (10.30 a 11.30) y Práctica 2 (14.00 a 15.00).

Práctica 1 (10.30 a 11.30) y Práctica 2 (14.00 a 15.00). Sábado 28 de noviembre: Práctica 3 (11.30 a 12.30) y Clasificación (15.00 a 16.00).

Práctica 3 (11.30 a 12.30) y Clasificación (15.00 a 16.00). Domingo 29 de noviembre: Carrera (13.00).

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