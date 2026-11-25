Tras la proyección de un video que repasó los momentos clave de su vida, tomó la palabra el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, quien resumió el sentir del público: "Si no existiera el Flaco Suárez, habría que inventarlo; y Mendoza ha tenido la fortuna de tenerlo siempre".

El cierre llegó con un número de improvisación compartido entre Suárez y el actor Daniel Encinas, que funcionó como disparador para que el propio protagonista relatara anécdotas de su vida y agradeciera el acompañamiento de su público.

Suárez siguió con emoción la proyección audiovisual que recorrió sus más de cinco décadas de trayectoria en Argentina y Latinoamérica.

De bibliotecario a maestro del teatro latinoamericano

Nacido en Guaymallén el 9 de enero de 1940, Manuel Ernesto Suárez inició su camino teatral en 1965 mientras trabajaba como bibliotecario en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. Se formó en Mendoza junto a maestros como Leónidas Monte, José Chiavetta y Carlos Owens, y más tarde asumió la dirección de la Escuela Superior de Teatro, donde impulsó la creación colectiva y el teatro comunitario en barrios e instituciones.

Durante la última dictadura cívico-militar debió exiliarse en Perú y Ecuador, países en los que desarrolló una intensa tarea docente y artística. A su regreso a Mendoza, en 1985, fundó el histórico Teatro El Taller, semillero de incontables producciones y talentos locales.

Artistas, referentes culturales y espectadores colmaron la sala Ernesto Suárez para celebrar la trayectoria del maestro teatral.

Obras emblemáticas, cine y distinciones

A lo largo de su trayectoria creó y protagonizó piezas inolvidables como Hablemos de la pareja (junto a Sandra Viggiani), La sanata y Ni fu ni fa (con Marcelo Lacerna), Educando al nene y El trámite (con Daniel Quiroga), además de su célebre unipersonal autobiográfico Lágrimas y risas. También dirigió actores en tres fiestas nacionales de la Vendimia (1992, 2001 y 2003).

A sala repleta, el público mendocino acompañó la emotiva función de homenaje y despedida al "Flaco" Suárez.

En el cine alcanzó proyección nacional con su papel protagónico en Camino a La Paz, junto a Rodrigo de la Serna, labor que le valió el Premio SAGAI a mejor actor revelación en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2015. Entre otros reconocimientos, fue nombrado Embajador Cultural de Mendoza (2014), Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Mendoza (2016) y distinguido por el Senado de la Nación por su aporte a la cultura.