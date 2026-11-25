En Paraguay confirmaron el interés de River por el juvenil de 18 años

Enrique Sánchez, presidente de Nacional de Asunción, le dijo ala radio Rock and Pop Paraguay: "Es cierto, se han interesado. Hablé con el presidente de la institución la semana pasada y quedamos en una reunión para estos días. El interés es real, aunque todavía no hay una oferta oficial. También hay interés de otra parte del mundo y nosotros vamos a juzgar qué es lo mejor para Mauro y para la institución".

Cómo formará River para enfrentar a Instituto

El DT millonario, Leonardo Ponzio volverá a contar con el defensor Gonzalo Montiel para el partido contra Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, tras haber cumplido la fecha de suspensión que le quedaba luego de su expulsión ante Boca. El lateral derecho reemplazará en el once a Giovanni González.

Gonzalo Montiel volverá al primer equipo de River.

Además tiempo el cuerpo médico y el propio DT evaluarán los estados de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes sufrieron sendas molestias en el duelo ante Lanús por los octavos de final.

El probable once de River ante Instituto sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.