River necesita sumar refuerzos de cara al 2027 después del mal año que tuvo. El conjunto de Núñez necesita reforzarse fundamentalmente en la defensa, donde tuvo muchos problemas y donde mostró más falencias.
River busca refuerzos de cara al 2027 después del mal año que tuvo. El conjunto de Núñez necesita reforzarse fundamentalmente en la defensa
River necesita sumar refuerzos de cara al 2027 después del mal año que tuvo. El conjunto de Núñez necesita reforzarse fundamentalmente en la defensa, donde tuvo muchos problemas y donde mostró más falencias.
Este martes se conoció el interés de River por Mauro Coronel, el zaguero actual de Nacional de Asunción que a sus 18 años acaba de debutar en la Selección de Paraguay.
Mauro Alexis Coronel Gómez nació el 25 de mayo de 2008 y comenzó a jugar en Academia MC en su ciudad antes de sumarse a las divisiones formativas de Nacional de Asunción. Luego de tener un proceso completo como juvenil tuvo su debut profesional el 30 de mayo de 2025, con solo 17 años, al entrar en el triunfo por 4-2 sobre General Caballero JLM.
Enrique Sánchez, presidente de Nacional de Asunción, le dijo ala radio Rock and Pop Paraguay: "Es cierto, se han interesado. Hablé con el presidente de la institución la semana pasada y quedamos en una reunión para estos días. El interés es real, aunque todavía no hay una oferta oficial. También hay interés de otra parte del mundo y nosotros vamos a juzgar qué es lo mejor para Mauro y para la institución".
El DT millonario, Leonardo Ponzio volverá a contar con el defensor Gonzalo Montiel para el partido contra Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, tras haber cumplido la fecha de suspensión que le quedaba luego de su expulsión ante Boca. El lateral derecho reemplazará en el once a Giovanni González.
Además tiempo el cuerpo médico y el propio DT evaluarán los estados de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes sufrieron sendas molestias en el duelo ante Lanús por los octavos de final.
El probable once de River ante Instituto sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.