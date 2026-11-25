Estudiantes viene de consagrarse en la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

Desglose de premios: cuánto lleva acumulado Estudiantes y cuál es el monto por ser campeón

Si logra imponerse ante el equipo brasileño, la Confederación Sudamericana de Fútbol le abonará al club platense U$S 25.000.000 por el título, cifra que elevaría su acumulado total en la competencia hasta los U$S 33.930.000.

De todos modos, pase lo que pase en la final, Estudiantes ya se aseguró un piso de U$S 15.930.000: ese monto surge de combinar los U$S 8.930.000 recolectados durante las rondas previas con los U$S 7.000.000 que el organismo continental destina al subcampeón.

El recorrido económico previo a esta instancia se construyó paso a paso a lo largo de cada fase superada. En primera instancia, el conjunto argentino percibió U$S 3.000.000 por disputar la fase de grupos —a razón de U$S 1.000.000 por cada compromiso jugado en condición de local—, además de dos bonos de U$S 340.000 en concepto de "mérito deportivo" gracias a sus victorias por 2-1 frente a Cusco y 1-0 ante Independiente Medellín.

A esa base se sumaron luego U$S 1.250.000 por disputar los octavos de final, U$S 1.700.000 por acceder a los cuartos y U$S 2.300.000 por competir en las semifinales.

Este incremento en la recaudación responde también a la actualización de las recompensas económicas implementada por la Conmebol respecto de la temporada pasada. Para el presente calendario, el cheque destinado al ganador del trofeo experimentó una suba de un millón de dólares en comparación con la edición anterior, mientras que el incentivo por triunfo en la fase inicial aumentó en U$S 10.000 por partido ganado, consolidando una escala de premios superior en todas sus líneas.

Así fue el camino para la gran final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Cuándo juegan y dónde ver la final entre Estudiantes de La Plata y Palmerias

El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario donde se definirá la Copa Libertadores 2026: desde las 17 del próximo sábado 28 de noviembre, Estudiantes de La Plata y Palmeiras se medirán en tierra uruguaya para coronar al nuevo campeón del continente.

Para seguir las acciones en vivo la señal televisiva encargada de la emisión será ESPN. Asimismo, quienes opten por ver el encuentro vía streaming contarán con la transmisión oficial disponible a través de las plataformas digitales Disney Plus y DGO.

El equipo arbitral será el siguiente: