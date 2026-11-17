Jesús Valenzuela dirigirá la final de la Copa Libertadores.

El historial de Jesús Valenzuela con Estudiantes y Palmeiras y el antecedente clave en el VAR

Para el mundo Estudiantes, el binomio conformado por Valenzuela y Soto remite de inmediato a una noche de pura resistencia en los cuartos de final de esta edición. En el duelo de vuelta disputado en el Neo Química Arena, donde el Pincha venció por 1-0 a Corinthians para sellar un global de 2-1, el árbitro venezolano sancionó un penal en el último minuto tras ser advertido desde el VAR por Soto a raíz de una mano de Leandro González Pírez dentro del área.

Aquel disparo de Memphis Depay que se marchó por encima del travesaño defendido por Fernando Muslera transformó una jugada límite en un recuerdo de superación para el cuadro argentino.

Más allá de esa clasificación en territorio brasileño, el balance general del conjunto de La Plata bajo la conducción de Valenzuela muestra cifras equilibradas. A lo largo de cinco compromisos internacionales arbitrados por el juez venezolano, Estudiantes cosechó dos victorias, dos empates y apenas una derrota, antecedentes que respaldan el presente del elenco platense en la previa de una nueva cita histórica en Uruguay.

Estudiantes viene de obtener la Supercopa Argentina en la previa de la final de la Copa Libertadores.

En la vereda opuesta, Palmeiras exhibe una estadística contundente cada vez que coincidió con el árbitro designado para la final. El Verdão se mantiene invicto en los siete encuentros que disputó con Valenzuela como autoridad principal, con un saldo de seis triunfos y una igualdad, racha cuyo capítulo más reciente fue la victoria por 1-0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en la ida de los cuartos de final de la presente Copa Libertadores.

Los árbitros confirmados para la final de la Copa Libertadores.

El equipo arbitral para la final de la Copa Libertadores