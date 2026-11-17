- Viajar a México a dictar una clínica es un logro muy importante a la altura de mi carrera. La verdad que es un reconocimiento al trabajo y me pone mucho más que contento que de otros lados se vea lo que venimos haciendo. Cuando se contactaron con nosotros nos decían que seguían mucho por las redes lo que hacíamos. Llegar a cruzar la frontera del país es un orgullo muy grande.

- ¿Cómo te iniciaste en el fútbol?

- Empecé en las inferiores de Guaymallén como jugador y como no era tan bueno un día faltó un arquero -realmente es una anécdota muy graciosa- me preguntaron que si quería atajar y empecé en el arco. El tiempo fue diciendo que la altura era un condicionante y no podía cumplir el rol de ocupar el arco. Gracias a Dios tuve la posibilidad de vivirlo profesionalmente desde otro punto. Amo la profesión que tengo.

- ¿Qué recordás de tus primeros tiempos en un cuerpo técnico?

- Maipú fue el segundo paso en mi carrera en el 2015 en el Federal A, donde estuve una temporada, estaba Andrés Villafañe de técnico, yo estaba en su cuerpo técnico. Llevo dos años ahí, es un club que me abrió las puertas para insertarme en el fútbol profesional y estoy muy contento.

Marroquín es entrenador de arqueros en el Deportivo Maipú.

- ¿Qué podés decir de tu labor en el Deportivo Maipú?

- Empecé a trabajar con Juan Sara, después pasó Alexis Mateo y ahora está Mariano Echeverría. En la actualidad tenemos un buen grupo de trabajo, donde nos complementamos muy bien.

- ¿Qué destacás de los arqueros del Cruzado?

- Estamos trabajando con Nahuel Galardi, Luciano Peraggini, Agustín Pavón y Tomás Brito. La verdad que tenemos un gran grupo de trabajo, son arqueros muy profesionales, tratan de mejorar día a día y eso facilita un poco mi trabajo, son muy predispuestos a trabajar, tienen un gran crecimiento y una proyección gigante.

- ¿Cómo surgió la idea de crear el centro para formar arqueros?

- La idea de abrirme un centro de arqueros salió de un café que tomé con Mario Cozzolino y me tiró la idea. No había muchos centros en Mendoza y en el país. Arrancamos, los dos o tres primeros meses fueron duros porque era imponer una idea, no habían muchos entrenadores de arqueros en ese momento, fuimos creciendo, llegamos a tener a 90 guardavallas por práctica en Mendoza, que realmente era una locura. Es más fácil llegar y es más difícil sostenerse, lllevamos once años y a eso lo valoro mucho. Siempre estamos abiertos a aprender porque sino dejás de crecer.

- ¿Qué referentes tenés en el arco a nivel provincial, nacional e internacional?

- En la provincia que han salido forjados en Mendoza son muy buenos, se basa en la formación, ya que hay muy buenos entrenadores de arqueros. Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia, Maipú y Godoy Cruz tienen muy buenos arqueros. Es una provincia formadora en ese sentido.

Marroquín es un especialista en la formación de arqueros.

Otros datos de Sergio Marroquín

La familia de Sergio Marroquin está integrada por su esposa, Carolina Darvuich (tiene 46 años) y por sus hijos Ignacio (23) -integra el staff de SM arqueros y Jeremías (18).

El nacimiento de Sergio Marroquín Arqueros

"La creación del Centro de Arqueros en 2015 fue el comienzo de un camino que nunca dejó de crecer. Lo que comenzó como una pequeña escuela fue sumando deportistas, profesores, profesionales y nuevas propuestas de trabajo. La iniciativa tuvo como objetivo brindarles a los arqueros las herramientas necesarias para mejorar su rendimiento, independientemente de la edad, el nivel o la institución a la que pertenecieran.

Con el tiempo, SM Arqueros incorporó nuevas metodologías de entrenamiento, combinando aspectos técnicos, físicos, tácticos, coordinativos y cognitivos.

En 2020, junto al profesor Gastón Di Garbo, especialista en neurociencias aplicadas al deporte, impulsó un novedoso proyecto que integraba el entrenamiento específico del arquero con la estimulación cognitiva, trabajando la concentración, la atención, la memoria y la velocidad en la toma de decisiones", dijo Marroquín.