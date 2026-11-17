Bélgica pasó por arriba a Italia.

La campaña en la Nations League y dos décadas de golpes que explican el derrumbe de Italia

La eliminación en el certamen europeo resultó especialmente llamativa por la posición favorable con la que el seleccionado italiano afrontó el cierre del grupo. Tras haber iniciado su recorrido con una caída por 2-0 ante el propio combinado belga, el equipo encadenó una sólida recuperación: derrotó en dos oportunidades a Turquía (4-1 y 3-1) y cosechó cuatro puntos frente a Francia luego de igualar 1-1 en el primer cruce e imponerse por 3-1 en la revancha; sin embargo, en el duelo decisivo volvió a chocar contra los dirigidos por Mark van Bommel y sucumbió por 4-1.

Este traspié se suma a una racha adversa en los Mundiales que contrasta de lleno con la rica historia de un país tetracampeón - ganador en 1934 como anfitrión, 1938, 1982 y 2006, además de subcampeón en México 1970 y Estados Unidos 1994, ambas veces frente a Brasil -.

Desde aquella vuelta olímpica en Alemania 2006, Italia no volvió a superar una fase de grupos: se marchó en primera ronda en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y luego quedó afuera de Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026, tras caer por penales ante Bosnia en el repechaje de este año, lo que garantiza un lapso mínimo de 16 años sin disputar la máxima cita si logra clasificarse para 2030.

En medio de ese declive sostenido, la conquista de la Eurocopa 2021 frente a Inglaterra - su último título oficial hasta la fecha - funcionó apenas como un breve espejismo. Poco después llegó la derrota ante la Selección argentina en la Finalissima y una nueva ausencia mundialista que terminó por diluir aquel impulso, dejando al seleccionado italiano atrapado en una sucesión de eliminaciones tempranas y muy distante de la jerarquía que marcó su historia.

La selección de Italia no le encuentra la vuelta.

El resumen de la caída de Italia frente a Bélgica