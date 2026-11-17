Las lluvia de estrellas Leónidas prometen capturar la atención de todos aquellos que disfruten de mirar hacia arriba en la búsqueda de pedir un deseo. Para no perderse este imponente evento, es fundamental conocer con precisión cuáles son los momentos de mayor actividad y qué recaudos tomar en el cielo.
Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de estrellas Leónidas en el cielo nocturno
Esta lluvia de estrellas promete capturar la atención de todos los fanáticos del mundo de la astronomía. ¿Cuál es la mejor hora para verla?
Si bien no se trata de una de las tormentas estelares más masivas de los últimos tiempos, se estiman tasas de entre 3 y 15 meteoros por hora bajo condiciones óptimas, este fenómeno astronómico destaca por la velocidad supersónica de sus partículas, las cuales pueden superar los 70 kilómetros por segundo y dejar estelas de luz sumamente llamativas.
Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de estrellas Leónidas
De acuerdo con los especialistas en la materia, la actividad de las Leónidas encuentra su punto máximo durante las madrugadas que van del 17 al 18 de noviembre.
En ese lapso, la franja horaria más recomendada para apreciar el paso de los meteoros con claridad se sitúa entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada, justo en las horas previas a que comience a clarear el día.
Durante esa ventana temporal, la constelación de Leo alcanza la posición idónea en el firmamento para maximizar el avistamiento.
Consejos para disfrutar de la lluvia de estrellas al máximo
Para disfrutar al máximo de esta lluvia de estrellas, los expertos sugieren trasladarse hacia zonas alejadas del ejido urbano y de la contaminación lumínica de la ciudad, buscando locaciones rurales o espacios abiertos donde la visibilidad sea absoluta.
Por otro lado, se recuerda que no es necesario contar con instrumentos ópticos costosos, ya que el fenómeno astronómico se aprecia de manera óptima a simple vista, dándole al ojo humano unos minutos de adaptación a la oscuridad absoluta.
En pocas palabras
- Lluvia de estrellas Leónidas: Este fenómeno astronómico tendrá su pico de actividad entre el 17 y 18 de noviembre.
- Mejor hora de avistamiento: Se recomienda observar entre las 3:00 y 5:00 de la madrugada, previo al amanecer.
- Consejos para verlas: Alejarse de la contaminación lumínica urbana y permitir que la vista se adapte a la oscuridad.