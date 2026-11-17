En ese lapso, la franja horaria más recomendada para apreciar el paso de los meteoros con claridad se sitúa entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada, justo en las horas previas a que comience a clarear el día.

Esta lluvia de estrellas es ideal para ver de madrugada.

Durante esa ventana temporal, la constelación de Leo alcanza la posición idónea en el firmamento para maximizar el avistamiento.

Consejos para disfrutar de la lluvia de estrellas al máximo

Para disfrutar al máximo de esta lluvia de estrellas, los expertos sugieren trasladarse hacia zonas alejadas del ejido urbano y de la contaminación lumínica de la ciudad, buscando locaciones rurales o espacios abiertos donde la visibilidad sea absoluta.

Por otro lado, se recuerda que no es necesario contar con instrumentos ópticos costosos, ya que el fenómeno astronómico se aprecia de manera óptima a simple vista, dándole al ojo humano unos minutos de adaptación a la oscuridad absoluta.