La final de la Copa Argentina 2026 entre Boca y Platense, programada para el miércoles 2 de diciembre, espera la definición de la sede y Mendoza figura entre las candidatas.
La final de la Copa Argentina 2026 entre Boca y Platense, programada para el miércoles 2 de diciembre, espera la definición de la sede y Mendoza figura entre las candidatas.
La final de la Copa Argentina 2026 entre Boca y Platense, programada para el miércoles 2 de diciembre, espera la definición de la sede y Mendoza figura entre las candidatas.
Boca se clasificó este sábado al golear 3-0 a Banfield en el Malvinas Argentinas y Platense ya había asegurado su lugar en la otra semifinal al eliminar por penales a Atlético Tucumán. Será la primera final de Copa Argentina en la historia del Calamar, mientras que el Xeneize busca su quinto título en el certamen.
Descartada la opción de Córdoba por el recital de Milo J programado para el 5 de diciembre, los medios especulan sobre las opciones con más chances aunque se sabe que en la decisión final entrarán en juego aspectos como la seguridad, el traslado de los hinchas y el apretado calendario que tendrá Boca.
La fecha del 2 de diciembre podría modificarse por cuestiones logísticas y sobre todo por el apretado calendario de Boca que jugará la final de la Copa Sudamericana este sábado 21 de noviembre y luego jugará el miércoles 25 ante Independiente Rivadavia, en La Bombonera, por los octavos de final del Clausura.
En caso de ganarle a la Lepra y seguir avanzando en el torneo local el conjunto xeneize debería jugar el domingo 29, solo 3 días antes de la final con Platense.
La AFA todavía no ha oficializado ni el estadio ni el horario del partido cuyo ganador se asegurará un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.