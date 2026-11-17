Boca se clasificó este sábado al golear 3-0 a Banfield en el Malvinas Argentinas y Platense ya había asegurado su lugar en la otra semifinal al eliminar por penales a Atlético Tucumán. Será la primera final de Copa Argentina en la historia del Calamar, mientras que el Xeneize busca su quinto título en el certamen.

La Copa Argentina volvió a Mendoza y espera sede para la final. Foto: Martín Pravata/UNO

Descartada la opción de Córdoba por el recital de Milo J programado para el 5 de diciembre, los medios especulan sobre las opciones con más chances aunque se sabe que en la decisión final entrarán en juego aspectos como la seguridad, el traslado de los hinchas y el apretado calendario que tendrá Boca.