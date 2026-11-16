El comunicado de Atlético San Martín sobre la desvinculación de Abaurre

"El Atlético Club San Martín informa que Alejandro Abaurre no continuará siendo el entrenador del equipo que participa del Torneo Federal A en la temporada 2027. Agradecemos todo el trabajo realizado, la seriedad y el compromiso durante este tiempo, y le deseamos lo mejor de cara al futuro. En los próximos días se anunciará el nuevo cuerpo técnico", dijo el Chacarero en un comunicado.

Además el club chacarero informó que los futbolistas Valentino Caro y Lucas Mas tampoco serán parte del plantel en el próximo año. El primero de ellos llegó como refuerzo este año y jugó 8 partidos como titular. Mientras que el segundo estaba desde el 2025 en el club. Este torneo tuvo 12 partidos desde el arranque.

¿Quién será el sucesor de Abaurre en San Martín?

Suenan algunos posibles sucesores de Abaurre. Trascendieron los nombres de Víctor Riggio, Mauricio Magistretti, Mauricio Elena y se suma el nombre de Pablo Martel, quien viene de quedar eliminado con Alvarado de Mar de Plata este domingo.

Este último podría ser el elegido por la Comisión Directiva para hacerse cargo del plantel de cara a la próxima temporada.