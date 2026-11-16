Alejandro Abaurre dejó de ser el entrenador del Atlético San Martín. Así lo informó este lunes el club del Este mediante un comunicado. El Cachorro dirigió al equipo albirrojo en el Torneo Federal 2026, donde fue eliminado en la Reválida.
Alejandro Abaurre dejó de ser el DT del Atlético San Martín. El Cachorro dirigió al equipo albirrojo en el Torneo Federal 2026
Alejandro Abaurre dejó de ser el entrenador del Atlético San Martín. Así lo informó este lunes el club del Este mediante un comunicado. El Cachorro dirigió al equipo albirrojo en el Torneo Federal 2026, donde fue eliminado en la Reválida.
El 18 de octubre pasado el Atlético San Martín perdió este domingo 2 a 1 ante Argentino de Monte Maíz, como visitante, el partido de vuelta de los 16avos de final de la Fase de la Reválida y quedó eliminado del certamen.
Argentino de Monte Maíz se impuso con los goles de Mateo Romero y Jorge Tejada, y el Chacarero lo igualó a través de Joaquín León.
"El Atlético Club San Martín informa que Alejandro Abaurre no continuará siendo el entrenador del equipo que participa del Torneo Federal A en la temporada 2027. Agradecemos todo el trabajo realizado, la seriedad y el compromiso durante este tiempo, y le deseamos lo mejor de cara al futuro. En los próximos días se anunciará el nuevo cuerpo técnico", dijo el Chacarero en un comunicado.
Además el club chacarero informó que los futbolistas Valentino Caro y Lucas Mas tampoco serán parte del plantel en el próximo año. El primero de ellos llegó como refuerzo este año y jugó 8 partidos como titular. Mientras que el segundo estaba desde el 2025 en el club. Este torneo tuvo 12 partidos desde el arranque.
Suenan algunos posibles sucesores de Abaurre. Trascendieron los nombres de Víctor Riggio, Mauricio Magistretti, Mauricio Elena y se suma el nombre de Pablo Martel, quien viene de quedar eliminado con Alvarado de Mar de Plata este domingo.
Este último podría ser el elegido por la Comisión Directiva para hacerse cargo del plantel de cara a la próxima temporada.