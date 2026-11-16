La escena, tan pintoresca como inesperada, no tardó en ser capturada por el teléfono celular de un transeúnte. En cuestión de horas, el video comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, despertando la curiosidad y los comentarios de cientos de usuarios que destacaron la originalidad de la propuesta.

En las imágenes se observa al equino avanzando con paso firme sobre el asfalto, arrastrando el coche en el que viajaba la agasajada, evocando las clásicas historias de princesas que marcaron la infancia de varias generaciones.

Para la quinceañera, el trayecto hacia el salón dejó de ser un simple trámite para transformarse en uno de los momentos más especiales y comentados de toda la velada.

Quienes se cruzaron con el particular cortejo en plena vía pública no pudieron ocultar su asombro ante un vehículo que parecía salido de otra época, contrastando de lleno con la fisonomía moderna de la ciudad.

Como suele ocurrir cada vez que un animal forma parte de un evento en el ámbito urbano, la difusión del material también abrió espacio para la observación atenta de los internautas.

Si bien en la grabación no se advierten signos evidentes de maltrato físico hacia el caballo, el registro audiovisual tampoco permite determinar con precisión su estado general de salud.

Aun así, el episodio quedó grabado como una de esas curiosidades callejeras que, por un rato, lograron transformar el paisaje cotidiano tucumano en un escenario de fantasía.