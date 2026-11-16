Lionel Messi se retiró de la Selección argentina el 6 de octubre de este año. Su último encuentro lo disputó en la victoria 3 a 0 por goleada ante Benín, en la que marcó un tanto de penal, celebrado por los miles de hinchas que colmaron el estadio "Monumental". Allí el rosarino asistió a Nicolás Otamendi y a Nicolás Paz, y convirtió de penal el último gol del encuentro.

Este encuentro se dio luego de una emotiva carta en la que publicó el 31 de agosto pasado en Instagram con un extenso mensaje despidiéndose del combinado Albiceleste tras perder la final de la Copa del Mundo 2030 frente a España.

Los números de Messi en la Selección argentina

Leo fue el futbolista con más partidos disputados en la historia de la selección, con 208 encuentros, y como máximo goleador histórico, con 126 tantosm, de los cuales 55 goles fueron en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América.