A su turno, el capitán del bodeguero, Diego Viera afirmó: "Ahora nos queda disfrutar y tratar de prepararnos para lo que se viene el año que viene, que sabemos que vamos a estar en primera división, va a ser mucho más duro de lo que fue el 2026, así que ojalá que podamos pelear y apuntar a lo más alto".

Y agregó: "Es un momento lindo, único para todo futbolista que siempre sueña con ser campeón, hoy logramos dos cosas, el campeonato y el ascenso, así que estoy muy contento. También quiero dedicárselo a la gente, que siempre nos apoyó, que aportó su aliento en todas las canchas".

"Le agradezco a la gente por siempre confiar en mí, por el apoyo de siempre, creo que me hicieron sentir eso y yo estoy contento por poder estar acá, trato siempre de darles la alegría, dee aportar lo mío. Ayer se pudo dar este triunfo y este ascenso, así que estoy muy contento. No queda más que disfrutar. Godoy Cruz se merece cosas buenas", culminó.

Cuando fue consultado sobre si en medio del ascenso recodaron al Loco Julio y el Morro García, dos símbolos tombinos, expresó. "Claro, fueron dos grandes figuras de la institución, a quienes la gente recuerda mucho. Siempre los tenemos presentes en el vestuario, tenemos una camiseta con las fotos de los dos así que va para ellos que alientan desde el cielo".

La palabra de Pablo De Muner tras la consagración de Godoy Cruz

"Estoy contento porque me toca vivir algo así como entrenador, quiero agradecerles a todos ellos, a los que fueron a Córdoba y a todos los que se quedaron acá recibiendo al plantel. Este club es realmente muy lindo, es grandioso y hay que agradecerles a los jugadores. Todavía no tomamos dimensión de lo que construímos, toca festejar, tenemos algunos días para estar más tranquilos, pero el equipo fue una máquina en los últimos dos o tres meses", dijo el DT del Expreso, Pablo De Muner tras la consagración.