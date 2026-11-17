Gimnasia y Esgrima, ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, e Independiente Rivadavia, contra Boca en La Bombonera, dirán presente en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Durante la jornada de este martes, se conocieron los equipos arbitrales para cada uno de los encuentros.
Gimnasia e Independiente Rivadavia ya conocen a sus árbitros para los octavos de final
Gimnasia e Independiente Rivadavia ya conocen a sus árbitros para los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional
Al compromiso entre el Canalla y el Lobo, que se jugará el domingo 22 de noviembre a las 16, lo arbitrará Leandro Rey Hilfer. Por su parte, el duelo entre el Xeneize y la Lepra tendrá como juez principal a Luis Lobo Medina.
La designación arbitral para los octavos de final
Viernes 20 de noviembre
20hs Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 21 de noviembre
15hs Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Gastón Suárez
17hs Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22 de noviembre
16hs Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
19hs River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
22hs Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre
17hs Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25 de noviembre
21hs Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses
Aclaraciones reglamentarias
- Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase de grupos.
- En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.
En pocas palabras
- Árbitros definidos: Ya se conocen los jueces para los octavos de final de Gimnasia y Esgrima Mendoza e Independiente Rivadavia.
- Gimnasia y Esgrima Mendoza: Leandro Rey Hilfer dirigirá el partido ante Rosario Central.
- Independiente Rivadavia: Luis Lobo Medina impartirá justicia en el encuentro contra Boca Juniors.