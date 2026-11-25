En cuanto a los futbolistas, si bien resta confirmación oficial, es un hecho que no continuarán en el Cruzado: Matías Viguet, Lucas Faggioli, Tiago Ferreyra, Lisandro Cabrera y Santiago Paulini. En el radar de Gimnasia y de Godoy Cruz está Franco Saccone, al igual que Mirko Bonfigli que también interesa en el Tomba. Nahuel Galardi es otro de los jugadores buscados en el Botellero y también podría ser baja.

En cuanto a Enzo Pérez, su continuidad en el Deportivo Maipú no está asegurada y el experimentado volante podría continuar su carrera en otro club.

Para el Cruzado, una de las prioridades a mantener es Juan Pablo Gobetto. El mediocampista fue de los destacados de la temporada y además fue el goleador. En calle Vergara consideran indispensable su permanencia y trabajarán por ello.

Sin dudas, en el Deportivo Maipú buscarán hacer buenas ventas para reforzarse de cara al año próximo que tendrá su inicio de pretemporada a fines de diciembre.