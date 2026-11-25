Deportivo Maipú terminó el año con la derrota ante Deportivo Madryn en los octavos de final del Reducido. Tras un óptimo 2026, el Cruzado mira en el horizonte el 2027 donde competirá en la Primera Nacional y en la Copa Argentina.
Deportivo Maipú puso el foco en la temporada 2027 y busca rearmarse de cara al año que viene
Deportivo Maipú terminó el año con la derrota ante Deportivo Madryn en los octavos de final del Reducido. Tras un óptimo 2026, el Cruzado mira en el horizonte el 2027 donde competirá en la Primera Nacional y en la Copa Argentina.
Cómo es la situación del entrenador, Mariano Echeverría, y de algunos futbolistas del plantel.
En cuanto a Mariano Echeverría, su situación requiere de reuniones con los dirigentes para definir su futuro pese a que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027. La continuidad del DT pasa por los objetivos que se tracen para la temporada que viene por lo aún no puede confirmarse su permanencia en el Deportivo Maipú.
En cuanto a los futbolistas, si bien resta confirmación oficial, es un hecho que no continuarán en el Cruzado: Matías Viguet, Lucas Faggioli, Tiago Ferreyra, Lisandro Cabrera y Santiago Paulini. En el radar de Gimnasia y de Godoy Cruz está Franco Saccone, al igual que Mirko Bonfigli que también interesa en el Tomba. Nahuel Galardi es otro de los jugadores buscados en el Botellero y también podría ser baja.
En cuanto a Enzo Pérez, su continuidad en el Deportivo Maipú no está asegurada y el experimentado volante podría continuar su carrera en otro club.
Para el Cruzado, una de las prioridades a mantener es Juan Pablo Gobetto. El mediocampista fue de los destacados de la temporada y además fue el goleador. En calle Vergara consideran indispensable su permanencia y trabajarán por ello.
Sin dudas, en el Deportivo Maipú buscarán hacer buenas ventas para reforzarse de cara al año próximo que tendrá su inicio de pretemporada a fines de diciembre.