"Esperamos mantener esta inercia en Qatar, donde probablemente volveremos a un tipo de competición más habitual para esta temporada, tras la intensa dinámica de rebufos que acabamos de vivir, la cual resultó ser algo muy singular", agregó Colapinto.

Asimismo, el argentino reveló los aspectos que deberá tener en consideración en el Gran Premio de Qatar. "El trazado castiga mucho los errores, con las escapatorias de grava situadas muy cerca de la salida de las curvas, pero el flujo de las curvas hace que completar una vuelta sea una experiencia muy gratificante".

Finalmente, Colapinto concluyó: "Estamos preparados para darlo todo de nuevo en la penúltima cita del año y, ojalá, lograr puntuar por segunda carrera consecutiva".

Cronograma del GP de Qatar

Viernes 27 de noviembre

Práctica 2: 10.30

Práctica 3: 14.00

Sábado 28 de noviembre

Práctica 3: 11.30

Clasificación: 15.00

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13.00

Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.