En el plano estrictamente futbolístico, el Xeneize llega tras consagrarse Campeón de Liga y de la Copa Sudamericana, por lo que ahora busca sumar el certamen doméstico para coronar un año que, desde ya, resulta memorable.

En cuanto al repaso histórico, fue la revista El Gráfico la que recordó que en 2020 —el mismo día en que falleció Diego Maradona— Boca debía enfrentar como visitante a Internacional de Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores; sin embargo, al conocerse la noticia, la Conmebol decidió reprogramar el encuentro.

La última vez que el Xeneize disputó un partido oficial un 25 de noviembre fue en 2012, cuando se impuso a Racing por 3-1 en La Bombonera con un tanto de Matías Caruzzo y un doblete de Leandro Paredes, quien firmó una actuación sobresaliente (el descuento fue de Gabriel Hauche).

El mediocampista tenía apenas 18 años y un puñado de encuentros en Primera División, pero esa inexperiencia no le impidió convertirle dos goles a Sebastián Saja: el primero fue un remate potente desde afuera del área y el segundo, un tiro libre exquisito que celebró con el clásico gesto del Topo Gigio.

Ahora, 14 años después, el campeón del mundo tendrá la posibilidad de volver a brillar en esta fecha, esta vez frente a Independiente Rivadavia.

Será la primera vez que Boca enfrente a un equipo mendocino un 25 de noviembre, justo a seis años del fallecimiento del Diego.

Las estadísticas de Boca jugando un 25 de noviembre

Al repasar la totalidad de los antecedentes en esta jornada del calendario, el balance general respalda al club de la Ribera. En sus 17 presentaciones oficiales disputadas un 25 de noviembre, Boca cosechó ocho triunfos, cuatro igualdades y cinco caídas, con una diferencia de gol ampliamente positiva: 33 tantos convertidos frente a 18 recibidos.

El punto de partida de esta estadística data de 1917, todavía en el amateurismo, ocasión en la que superó por 2-1 a Atlanta en condición de visitante en el estadio de Independiente. Casi dos décadas más tarde, por la Copa Campeonato de 1936, el equipo azul y oro firmó su goleada más contundente en este día al imponerse por 5-1 sobre Tigre.

Si se acota el análisis a los compromisos afrontados en condición de local en La Bombonera, el saldo resulta todavía más favorable, con tres victorias, dos empates y una sola derrota en seis presentaciones. Este miércoles, el Xeneize buscará estirar esa racha positiva en un duelo inédito para esta fecha: será la primera vez que reciba a un rival de Mendoza un 25 de noviembre.