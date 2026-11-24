Hasta el momento, las primeras señales son alentadoras ya que Paredes participó sin inconvenientes de la práctica regenerativa realizada el lunes y también se mostró en buenas condiciones físicas durante las celebraciones por el título.

La postura del jugador es firme y manifiesta su intención de disputar el próximo encuentro, no obstante, la determinación definitiva quedará en manos del cuerpo médico de Boca, que evaluará los resultados de los análisis clínicos junto con la respuesta física del volante durante las próximas horas para definir si está en condiciones de jugar o si requiere mayor tiempo de recuperación.

En caso de no contar con Paredes el Vasco Arruabarrena utilizaría en el mediocampo a Tomás Belmonte y al chileno Williams Alarcón.

Boca recibe a la Lepra por el Torneo Clausura

Boca recibirá este miércoles a Independiente Rivadavia en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, contará con la cobertura en vivo de Radio Nihuil y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará José Carreras.